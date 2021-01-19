大陸與外媒最近都在密切關注，2個多月前因螞蟻金服IPO受挫而消失的大陸前首富馬雲到底去了哪兒？一些膽大的外媒猜測馬雲已被限制行動，其創辦的螞蟻金服將逐步收歸國有，這些猜測固然嘩眾取寵的成份居多，但在螞蟻金服IPO叫停後，馬雲旗下與金融相關的產品營運確實受到新法規連續限縮。回顧8年前馬雲曾說過「我已經知道自己的結局了」，是否真的如此恐怕很難說，但至少會銷聲匿跡一段相當長的時間。

當全球都驚訝於螞蟻金服IPO臨時撤銷，眼看著北京意有所指地「反壟斷」，連續的幾下重擊讓許多人擔心馬雲的下場。馬雲為何要躲？道理很簡單，捅了螞蟻金服IPO臨時喊卡、全數退款的大婁子之後，不躲起來難道等著媒體無窮無盡、上天下海地的追問前因後果？前些天在網上幾個頗有點來歷的消息來源傳出馬雲出現在海南島的某個高爾夫球場，有人遠遠地衝著他叫他名字，但馬雲連頭都沒回。很顯然地，離面對媒體與公眾的時間還早得很。

許多未現身的馬雲最近傳出在海南高爾夫球場出現，他在螞蟻金服IPO失利，未來恐怕得有一段長時間保持低調。（圖／美聯社）

馬雲不露面，外界對他的討論仍少不了。很多人認為馬雲10月24日在外灘的演講是他人生的轉捩點，若從螞蟻金服IPO的幾個數字來看，這確實已經是馬雲個人及其企業的頂峰。螞蟻金服的IPO總金額350億美元，號稱史上規模最大；在大陸、香港兩地引起股民追捧認購的金額高達19.1兆人民幣，相當於2.8兆美元，這個數字是2019年英國GDP的總額，也相當於深圳、上海2個股市總值的27%，或是香港股票市值的半數；瑞士信貸估計，IPO成功後，螞蟻金服的市值有可能會高達4610億美元，比原先投信的預估還要高出60%。

螞蟻金服不是只有金額大，它的IPO定價是每股68.8元人民幣，換算香港H股是80港元，它的股票代碼是688688，光看這一堆6與8的數字就令人打寒顫，可見其在證券與金融系統裡如何神通廣大。這些能耐更反映出這場IPO盛宴背後有多少紅二代、或明或暗的官僚資本提前卡位，這就是為什麼馬雲明知官方金融系統反對，不只敢於公然向金融監管機構叫陣，還一直撐到IPO前夕被4大監管機構約談才宣布中止。在螞蟻金服IPO騎虎難下的不只是馬雲，還包括參與這場盛宴的眾多各階層的掌權者及其關係戶。

8年前馬雲曾說過「我已經知道自己的結局了」，是否真的如此恐怕很難說，但至少會銷聲匿跡一段相當長的時間。（圖／微博）

馬雲現在的處境讓許多人聯想起同樣也當過中國首富、亞洲首富的萬達集團創辦人王健林，他以房地產起家，2000年後全民搶購房地產的熱潮把王健林的萬達集團推上了頂峰，2012年集團資產就已經超過3000億元人民幣，年收入1400餘億元，每年納稅與淨利潤都是百億起跳。但實際上萬達與其地房地產業一樣，營業資金絕大部份都是來自於銀行體系，透過官僚系統人脈搬動銀行資金大砲來商場上與對手廝殺。

2010年左右王健林開始把投資轉向購置海外資產，動用數百億資金連續併購了外國的電影、文化旅遊與房地產業，並進軍好萊塢參與電影投資，其動作聲勢之大，令外國投資者與企業界咋舌。2017年3月當時的大陸央行副行長、外匯管理局局長潘功勝（他也是這次約談馬雲的4大金融監管機構代表之一）透過安排好的官方媒體放話，暗指萬達企業大量對海外投資「有一些做假，以投資為名，實際是包裝了大量資產轉移。」隨後大陸《央視》連續訪問官員與學者，檢討某些企業的「非理性投資」實際暗藏轉移資產的弊端，銀監會隨後開始對銀行查帳，檢討包括萬達等數個企業集團的授信風險。

馬雲2019年與特斯拉創辦人馬斯克在人工智能大會上對談。（圖／中新社）

老練的王健林見情勢不妙，3個月內將數年來購入的酒店、文化旅遊產業全部打包出售，接著連續拋售海外資產，由於資產太多，一直賣到2020年的9月才全部出清。此後再也沒看到王健林堂而皇之地批評經濟政策，或是教人經營企業與人生，以前高調到每天都看得到他的新聞，這些年幾乎就像失蹤了一樣。

這幾年來馬雲極盡風光，會見的不是國家元首就是世界級富豪或企業家。圖為2018年馬雲與比爾蓋茲對談。（圖／新華社）

王健林把巨大的資產投資綁住政府的銀行金融體系，就成了「大到不能倒」的企業，一旦企業出現問題，就可能造成系統性金融危機。馬雲的情況也類似，而且因為是金融服務業，關聯更直接，金額更巨大。外界估計螞蟻金服以400億人民幣的資金玩起2兆人民幣規模的高利貸，這比起房地產的金額來說已是數倍之高，若再加上IPO之後大幅擴張的規模，銀行與民間投資信託業都會被綁住，美國2008年兩房的次貸危機殷鑑不遠，北京不能拿政權來陪馬雲下賭注。

如果說5到10年前最風光的商人是王健林，這兩2年最風光的就是馬雲了。他的新聞是為企業界人士辦高門檻的精英大學、與其他國家元首會面、跟比爾蓋茲及馬斯克之類的全球知名人物大場面對話，每天都受到媒體與網路追捧。2018年馬雲說過，只要國家有需要，支付寶隨時可以交給國家，現在螞蟻金服已成長為金融巨獸，擁有10億個人用戶、8000多萬家機構用戶，數位支付交易規模118兆人民幣，成為大陸反壟斷的最主要對象，未來可能被迫拆解或是部分國有化。總之，馬雲玩電子支付與高利貸金融業的路算是走到盡頭了，現在連菜市場大媽都知道馬雲玩完了，他恐怕得消失在公眾眼中相當長一段時間。

(中時新聞網)