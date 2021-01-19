今年29歲的黃路梓茵（Lulu）是炙手可熱的新生代主持人，工作邀約不斷，但酬勞得經過3家經紀公司抽成，去年便傳出她與捧紅她的經紀人詹仁雄約滿後將不續約的消息。如今Lulu與另2家公司的合約也將陸續到期，據傳她正準備要和演藝圈的王牌經紀人陳鎮川簽約，將成為張惠妹、林憶蓮、羅志祥和謝盈萱等人的師妹。

2年前Lulu在陳鎮川的欽點下，獨挑大梁主持金曲獎，如今傳出2人將合作。（圖／報系資料庫）

二○一一年從《大學生了沒》節目出道的Lulu，近年已從綜藝大哥大姐身旁的最佳綠葉，進化為主持小天后。原本她與《大學生了沒》製作人詹仁雄領軍的「野火娛樂」，早早簽了經紀約，後來因主持《綜藝大熱門》，與製作單位「好看娛樂」長期合作也簽了合約，讓這兩家公司共同擁有她的經紀約。

到了二○一六年，Lulu為一圓歌手夢，加盟「環球音樂」發行EP，因此這幾年，她的收入得再和唱片公司「分享」。由於酬勞要被三家公司抽成，去年本刊就接獲消息，Lulu與野火娛樂合約期滿後，將不再續約，詹仁雄也大方地表示與Lulu有「默契約，不用續！」顯見彼此雖沒有繼續合作，但依然保持友好關係。

Lulu和亦師亦友的黃子佼常搭主持，默契非常好，但曾傳出她的主持費比前輩還高。（圖／報系資料庫）

近期又有消息指出，Lulu與好看娛樂的合約到期，同樣不再續約，不久後與唱片公司的合約也要到期。據傳，即將無約一身輕的Lulu，有望加盟王牌經紀人陳鎮川旗下的公司「天地合娛樂」。

陳鎮川合作過的巨星多不勝數，更是許多大型頒獎典禮的製作人，由他製作的活動，可說是品質保證。過往他簽約的藝人，多以發展歌唱事業為主，兩年前金馬影后謝盈萱將經紀約交給天地合娛樂，後來就因演出高收視的電視劇《俗女養成記》，以及票房破億的電影《孤味》，聲勢持續看漲。

得獎運超旺的盧廣仲，建議Lulu在演藝圈多元發展，增加得獎機率。（圖／翻攝自Lulu臉書）

二○一九年Lulu在陳鎮川的欽點下，獨挑大梁主持金曲獎，表現備受好評，但去年第七度入圍金鐘獎，依然與獎項失之交臂。當「綜藝節目主持人獎」揭曉前，Lulu在台上詢問主持搭檔盧廣仲，如何有這麼好的得獎運，影歌視三棲的盧廣仲建議她：「妳很有才華，不用執著在主持人獎項，可以嘗試著去報名其他獎項。」Lulu聽了也放話：「明年我要報名最佳女主角！」如今她傳出加入天地合娛樂，演藝事業想必會更多元發展。

對於Lulu是否將簽約於旗下的經紀公司，本刊記者聯絡陳鎮川，因對方當天忙於持修的活動，至截稿前未得到回應。

去年Lulu再度以《綜藝大熱門》，與吳宗憲、陳漢典問鼎金鐘「綜藝節目主持人獎」，卻依然槓龜。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)