民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，十六日投票結果有八萬四千五百八十二票同意罷免，跨過門檻且高於不同意票數，王浩宇被下架給了執政黨一記棒喝，也鼓舞在野黨士氣。

民進黨內人士透露，黨內在罷免投票前半個月曾作過民調，預測罷免案恐會過關，因此高層曾下令王浩宇「閉嘴」，別再刺激民眾情緒、催高投票率，以免一旦罷免案通過引發骨牌效應，烽火連天將延燒到同黨立委或議員。

另有一名正積極佈局黨內縣市長初選的資深立委，原本已經向民眾租到一面宣傳看板牆，然而當萊豬開放政策過關，隔天對方來電告知「不租了」，反而要改掛「反萊豬、護食安」的看板，可見地方民意反彈力道之大。

「一夜之間，國民黨民代在各縣市高掛起看板，簡單的『護食安』、『顧健康』標語壓力令人喘不過氣來。」一名民進黨立委向本刊搖頭說，黨籍台中市立委何欣純甚至在一場地方工程典禮上「歪樓」，與藍營民代唇槍舌戰萊豬政策，大家為了這一戰的確有口難言。國民黨台中市議員羅廷瑋向本刊表示，「現在提到萊豬，綠委都很敏感，辯論政策到最後惱羞成怒，只能大小聲，看來綠營在這個議題已經傷到骨，痛到發不了聲，所以才會有何欣純失控的表現。」

藍營民代在各縣市高掛「反萊豬、護健康」看板，簡單的標語衝擊綠營執政基礎。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)