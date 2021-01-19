繼前高雄市長罷免案通過後，上週六，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案也成功跨越罷免門檻，台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥向本刊分析，自二0一四年後出現「割藍委」行動，不過當時的罷免風氣尚屬萌芽階段，直到前高雄市長韓國瑜被罷免成功後，民眾意識到「這非常好用」，緊接在後恐引爆「兩類型」的區域立委的罷免潮。

曲兆祥表示，相對於常見的選舉權，罷免權屬於消極權力，有些歐美國家並沒有罷免權，但這道民主政治「安全閥」，的確是民怨的一道宣洩出口。他說，雖然二0一四年後有所謂「割藍委」行動，但彼時的罷免風氣尚屬萌芽階段，但自從前高雄市長韓國瑜被罷免成功後，民眾意識到「這非常好用」，可以把不喜歡的政治人物拉下來，同時也讓許多藍營支持者認知到能把罷免當反擊工具。

「罷免門檻二0一六年修法降低後，民眾愈發踴躍行使罷免權，再加上人民相當關切萊豬食安問題，接下來的局勢一定會給贊成萊豬進口的民進黨立委非常大壓力。」曲兆祥研判，罷免萊豬立委的行動才剛要開始，因此還無法判定是否會擴展成全面性戰場，但有兩種類型的區域立委會特別緊張，一是有豬肉產業的縣市立委，另則為強力為政策辯護的立委，後者吸收更多的砲火後座力，屆時將非常辛苦。

多名民進黨籍立委被貼上「萊豬立委」標籤，在目前社會普遍反萊豬的氛圍下，看到王浩宇罷免成功後，深怕會成為下一個「割萊委」目標。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)