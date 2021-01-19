台北市蔡姓女子因她與家人連續在公車上跌倒，並向司機提告求償而被封為「跌倒姊」，本刊調查發現，蔡女濫訴行為早已非首度，她的兒子強強（化名）就讀托育中心時，蔡女就曾指控中心老師打落強強4顆牙齒，老師最終獲不起訴，但司法訴訟難以彌補被告傷痕，該老師現已在教育圈銷聲匿跡。

在2009年到2012年間，蔡女與她的兒子、外孫，先後在公車上4度跌倒，

蔡女分別向4司機提出告訴，共求償160萬元，司機們當時人人自危，此案經媒體報導後引發大眾關注，其濫訴行為早已並非首例。

本刊調查，強強6歲時就讀北市某托育中心，蔡女卻指控托育中心李姓老師體罰、霸凌兒子，曾連續在颱風天時將強強鎖在門外，還曾將孩子關在滿是螞蟻的倉庫中，甚至用牙刷強行弄斷強強的4顆牙齒，造成蔡女與強強身心受損，要求共100萬元賠償。

但蔡女提不出相關事證，李師更否認所有指控，檢察官調查後給予不起訴處分，蔡女卻仍不放過李老師，民刑事訴訟纏鬥約3年才落幕，李老師雖全身而退卻已身心俱疲，司法公道難以彌補被告創傷，李老師現已在教育圈中銷聲匿跡。

本刊透過臉書詢問強強，並留下聯絡方式，但他只詢問記者如何得知消息，表示就算裁判書是公開資訊，但他與媽媽（蔡女）也沒有同意媒體報導，此後便再無回訊，至截稿前皆未獲回應。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)