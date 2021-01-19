【1】政治網軍入侵 PTT鄉民剩一半

台大批踢踢實業坊（簡稱PTT）八卦版，過去在晚間熱門時段，同時上線人數可達3萬人，但如今盛況不再，僅剩一半。朝野立委認為，政治網軍入侵，八卦版充斥帶風向文，已失去過去公信力，此外網友們亦質疑，政府已將手伸入八卦版管理層，要求PTT做好新聞「自綠」，都令鄉民們失望而離開。

【2】川粉闖國會PO照吹噓 FBI按圖逮人

川普鐵粉1月6日暴衝闖入國會，讓全世界目睹美國民主崩壞的荒唐鬧劇。儘管當天情勢混亂，但執法當局仍藉現代科技的幫助、民眾大義滅親，及參與暴動者「自爆」，起訴超過200人。

【3】拍賣鍋碗瓢盆 基隆老字號林家豬腳鐵了心熄燈

基隆市30多年知名老店「林家原汁豬腳」深獲許多政治人物、藝人喜愛，但因老闆身體不適決定歇業，掛有店名的招牌已經拆除，店家也在網路上對外公告結束營業，18日下午開始清潔店內鍋碗瓢盆和環境，許多老饕雖已事先得知，仍相當不捨，直呼陪伴長大的美味消失了。

【4】美肉品協會童書洗腦 誆萊劑像高蛋白

南投縣長林明溱透過line在府會溝通群組，傳送《牛牛這一家》繪本介紹萊克多巴胺「健康又環保」頁面，及「這個鬼政府」等文字，被民進黨質疑傳播假消息；林明溱則強調，他反對萊豬進口，捍衛國人健康的立場不變。

【5】羽球命中右眼 男視力只剩0.1

60歲男子上個月與球友廝殺羽毛球，遭一記殺球正中眼睛，頓時只能看見模糊影子，視力剩0.1，急診發現外傷性白內障、虹膜斷裂；高雄長庚眼科醫師姜威宇表示，羽球時速可達3、400公里，建議打球時做好安全防護。

(中時新聞網)