布魯克林籃網球星厄文(Kyrie Irving)在19日的比賽無法回歸，因他請假期間沒戴口罩群聚開趴，仍須接受隔離。這天是馬丁路德金恩紀念日(美國1月的第3個星期一)，黑人民權也是厄文當初請假的理由。不過厄文除了開趴玩樂還真的不忘做善事，據說他買了房子送給佛洛伊德(George Floyd)的家屬！

去年5月，黑人男子佛洛伊德因為區區20美元偽鈔，在街頭遭到美國警察膝蓋壓頸時，不幸心肺驟停去世(官方驗屍報告)。前NBA球員史蒂芬傑克生與佛洛伊德是朋友，他在播客上說，厄文買了房子贈送給吉安娜，也就是佛洛伊德的女兒，還有人贈送賓士車和迪士尼的股票給她。傑克生對這個結果很滿意，「上帝肯定眷顧著她，讓她現在過著前所未有的幸福生活。」

然而厄文的回歸還要再等等，19日對戰密爾瓦基公鹿是他請假以來連續缺陣的第7場比賽。新隊友哈登(James Harden)預告，厄文回來之後將會「發生可怕的事」，他們的戰力必定震懾全聯盟。

「對手只有4種、5種可能的策略對付我們，一旦我們設想過全部的情況就能進退自如。我非常期待厄文歸來，他是關鍵拼圖，我們愈快建立起化學效應，就能愈快給對手帶來恐懼。」哈登被認為是球霸，外界質疑厄文與哈登的控球配合。然而厄文曾和另一位持球高手詹姆斯(LeBron James)搭檔並摘下總冠軍，杜蘭特(Kevin Durant)更是哈登的老友，三巨頭配合應無問題。

(中時新聞網)