遠傳電信18日推出「遠傳心生活」行動生活圈，遠傳總經理井琪並首度透露，引進國際知名AI公司Landing.ai 的AI大數據服務，未來雙方還會在影音、音樂擴大合作。

由於Landing.ai執行長吳恩達，在國際上素有「AI大神」、「Google Brain之父」之稱，同時也是全球機器學習領導人物，井琪表示，遠傳這次與Landing.ai合作的領域，首先會應用於購物推薦，接下來會持續擴展到影音、音樂與其他相關服務。

吳恩達曾在Google創建谷歌大腦，曾任Google 深度學習研究團隊聯合創始人，2014年吳恩達加入百度，負責「百度大腦」計劃，並擔任百度首席科學家，2017吳恩達宣布離開百度並成立人工智慧公司Landing.ai並擔任執行長。

井琪提到，其實Landing.ai擅長於傳統產業，前一陣子吳恩達曾來台拜訪遠傳的競爭同業，遠傳的一位主管剛好上了吳恩達的AI線上課程，知道他要來台灣，告訴了井琪並安排了井琪與吳恩達會面，井琪坦言，她是在雙方會面後才知道吳思達在國際AI產業的重要地位。

台灣的電信公司面對5G各種創新應用都需要用到AI技術，積極向外「借才」，中華電信2019年6月延覽台灣BBS站批踢踢創站站長暨台灣AI實驗室創始人杜奕瑾擔任獨立董事，這次遠傳與吳恩達合作，也特別受到市場矚目。

(工商 )