中華電信18日宣布，與國際大廠及國內共13家5G AIoT垂直應用領域的廠商合作，正式進駐高雄亞灣區，藉由與國內外大廠以及新創公司合作驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模，銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家隊，將台灣的5G AIoT解決方案輸出至世界各地，促進台灣5G產業發展接軌國際。

合作的13家廠商包括國際大廠微軟，以及國內廠商中光電、佐臻、品臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、寶蘊凌科、達明機器人、愛實境、AECOM、緯謙科技。

中華電信將投入高雄亞灣區整個創新園區的資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設，並攜手各領域廠商發展5G AIoT應用與服務。中華電信預計在高雄5G AIoT創新園區投入新台幣3億元，並於三年內提供500個就業機會，攜手高雄市政府推動數位轉型，帶動高雄經濟發展。

為建立完整5G AIoT產業生態系，高雄「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」已於2020年11月30日正式成軍。中華電信在亞洲新灣區5G AIoT創新園區將扮演重要的角色，除積極投入整個創新園區的資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設外，另將以整個中華電信集團的能量投入人力，以研發產品、提供解決方案為目標，與雲端平台商、SI系統整合商、終端設備商及垂直應用服務商等分組對接，強強聯手，共創未來。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為國內電信龍頭，自去年5G率先開台後，持續積極拓展產官學合作，加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，中華電信響應高雄以大帶小的策略，今日相當榮幸宣布與13家廠商夥伴攜手進駐高雄亞洲新灣區，讓更多台灣產業迎向全球市場。

中華電信也率先宣布三年內預計在高雄亞灣區新創園區內投入超過新台幣3億元，包括鋪設光纖網路，提供高速無線網路服務，投入雲端機房建設，與國際大廠如微軟等平台商合作提供雲端服務，並將為園區建構5G企業專網，讓創新服務可以在實證場域的網路中驗證其可行性，也會同時新招募集團人力進駐園區，實地參與5G創新應用，未來三年內預計提供500個就業機會。

高雄市長陳其邁表示，在去年11月宣布『5G AIoT國際大聯盟』正式成軍後，中華電信不僅率先表達投資意願，後續也積極與高雄市政府商討進駐事宜，這次中華電信帶領廠商夥伴進駐高雄亞灣區後，相信透過中華電信強大的資通訊能力以及運用高雄海、空雙港優勢，必定能推動高雄數位轉型與多元產業發展，加速高雄邁向5G極速智慧港灣城市。

中華電信指出，初期投入資源建置包括光纖與無線網路、雲端機房、邊緣雲運算平台、5G企業專網等，並將於園區打造包括智慧製造、AR/VR應用、無人機巡檢及物流運送、智慧路燈及環境偵測等5G垂直應用實證場域。藉由與國內外大廠以及新創公司合作驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模，銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家隊，將台灣的5G AIoT解決方案輸出至世界各地，促進台灣5G產業發展接軌國際。

中華電信強調，這次將以集團能量參與高雄創新園區之發展，除投入包括固網、數據及行動等分公司資源，同時也將由集團子公司中華系統整合在高雄招募人力，提供在地就業機會。

未來，中華電信也將持續拓展廣結盟策略，結盟國內外眾多跨領域合作夥伴，扶植台灣新創團隊，加速5G及AIoT應用解決方案創新與開發，貼近市場需求，為企業創造更高價值，共同發展企業5G垂直領域應用，促進台灣5G產業發展與國際接軌，提升國家整體產業競爭力。

(工商 )