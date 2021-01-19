由國立台北商業大學管理學院及礦工兒子教育基金會共同主辦的2021探索機器人編程親子營活動，將於本月26日至30日在台北商業大學舉行，歡迎報名參加。

礦工兒子基金會指出，親子營活動將在課程中將以機器人智慧科技創新教學方式導讀弟子規，並以PBL(問題導向學習法)透過趣味性程式撰寫增進學習動機，在營隊課程中安排程式邏輯訓練。

基金會表示，親子課程將透過程式編程表現音樂與藝術美學，讓孩童接受正確的程式觀念指導，協助發掘自我創新能力。也將以團隊競賽方式，建立孩童團隊合作精神，養成解決問題的技能和自主學習的能力。

基金會執行長張東秀表示，為使基金會能協助兒童因應世代變化，讓孩童的學習更貼近社會 環境，特別邀請台北商業大學管理學院協助基金會，共同舉辦探索機器人編程親子營。

張東秀說，期望在募款困難的現在，這項微薄的營隊收入，可以支持基金會持續為育幼院院童及弱勢癌症家庭提供服務。

報名連結如下：https://reurl.cc/yn1OR8 。

單純捐款支持：http://www.sol.org.tw/donate.php。

張東秀說，感謝臺北商業大學大力支持本營隊活動，無償提供場地使用。課程報名費用一般收費優惠為6,500元，團體報名費用優惠為 6,000元/5位以上。家長收費1,250元(1/29參訪親子活動費用)，名額有限，報名從速。

(工商 )