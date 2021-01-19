超強寒流一波接著一波，全台各地屢屢創下凌晨最低溫！隨著氣溫直降，早晚的溫差越來越大，許多民眾最常注意的是家裡有心血管疾病的長輩，擔心他們一不小心因為溫差過大而有心肌梗塞的風險。但是心血管疾病除了心肌梗塞外，還有主動脈剝離，醫師提醒，主動脈剝離一旦發生，很可能會突然失去生命。

談到主動脈剝離，近來許多位名人因主動脈剝離而驟逝，讓人不勝唏噓。根據統計，每年大約100萬人中有5到30人罹患此疾病，發生年齡常見於40到70歲之間，是1種罕見但致命的心血管疾病。所以主動脈剝離到底是什麼？竟能讓人在短時間內喪命？民眾又該如何預防？

●主動脈剝離分A、B型 這類型死亡風險最高

令人聞之色變的主動脈剝離，發生當下會有什麼樣的感覺呢？國軍桃園總醫院心臟血管外科科主任顏至謙醫師表示：

主動脈血管是有彈性的3層結構，供應血流至全身，當內膜層有病變，或血壓長期控制不佳、居高不下，就可能將血管壁衝破，導致剝離。最明顯的感覺是發作當下真的是所謂的「心如刀割」，會從背部痛到胸口、再從胸口痛到腹部，嚴重甚至休克，疼痛指數超高。

醫學上依照主動脈剝離撕裂位置和剝離擴展情況，可概分為A型和B型2大類：

▸A型主動脈剝離：平均好發年齡為55至65歲。剝離範圍從心臟開始逐漸影響到腹部。通常都必須緊急手術治療，若波及的血管範圍大，死亡率高達7成！每多等候1小時就會增加1%死亡率。而手術中血管持續剝離的死亡風險則為2至3成。

▸B型主動脈剝離：平均好發年齡為65歲以上。剝離範圍並未從心臟血管開始剝離，因此較A型和緩。初步會採保守的藥物治療，必要時以支架修補，治療成功率可達9成。

顏至謙醫師強調，無論是A型還是B型，若有遺傳性病史，發病年齡還會再往前提早。

●發病沒有徵兆 有家族病史者要留意

然而令大眾憂心的是，主動脈剝離除了死亡率高外，患者發病前不會有任何異常狀況，所以常是突然發作！發作突然也無法預先篩檢。不過，我們還是可以從遺傳來判定自己是不是主動脈剝離的高危險群。

因為醫學上將主動脈剝離發生的危險因子分成2類，其中，第1類是就是遺傳，例如先天性的主動脈狹窄、家族遺傳病史如馬凡氏症候群、多囊腎疾病等；第2類主要是三高，例如高血壓控制不良導致。

以馬凡氏症候群為例，本身血管結締組織的彈性較差，相對脆弱，禁不起過大壓力負荷，就有可能造成主動脈剝離。除由基因診斷外，此類患者多半從外觀可以判斷：手長腳長，肌耐力不足、還會有胸廓內凹或脊椎側彎狀況，這就有可能是馬凡氏症候群。另外，多囊腎也屬於結締組織病變，同樣有造成主動脈剝離的風險。因此有家族病史的民眾要特別留意。

顏至謙醫師說，自己就曾收治2例馬凡氏症候群引起的主動脈剝離，1位是媽媽、哥哥皆有病史的43歲女性；另1位則是從37歲主動脈剝離發病後立即開胸手術，每半年至1年持續追蹤過程中，又陸續發現胸部和腹部血管不正常擴張產生動脈瘤，至今因為心臟問題前後動了3次大手術。

●三高也是誘發因素 定期健檢控制血壓是關鍵

此外，三高（血壓高、血糖高和血脂高）是誘發主動脈剝離的另一重要因素，臨床急診常遇到主動脈剝離發病患者，檢查後才發現血壓、血糖和膽固醇都偏高。因此顏至謙醫師呼籲，有遺傳性疾病必須定期追蹤，控制三高、避免情緒激動、高壓工作；若無遺傳疾病但為三高族群，必須減少油炸、高鹽份飲食，戒菸、減重、適度運動、規律作息。若介於140至160之間危機值的高血壓，可先從飲食、作息調整，觀察3個月至半年，再決定是否需服藥控制。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)