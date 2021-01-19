交通部觀光局18日起舉辦為期2天的「2021疫後觀光轉型論壇」，首日邀請交通部、國發會、經濟部、農委會、文化部、原民會、客委會等7部會首長進行圓桌會議，以及5場座談會及1場新創遊程展示，盼凝聚觀光相關產業及民間共識，有效協助業者轉型。

觀光局去年10月23日、12月18日邀集產學界，就疫後台灣觀光未來轉型進行溝通，確定疫後觀光產業的市場結構、旅客需求、產業服務、觀光品牌4大改變，並從數據、媒體、危機入市業者及國際友人角度，看見不一樣的台灣蛻變。

觀光局此次廣邀會首長、觀光產業、學界、國際友人及觀光聯盟業者，以「超前蛻變、駕馭未來」為主題辦理「2021疫後觀光轉型論壇」，鼓勵觀光業及早掌握後疫情時代的優勢，創造台灣人挺台灣的優質觀光旅遊產品，持續運用國旅動能帶動區域發展、創造觀光效益。

首日由交通部、國發會、經濟部、農委會、文化部、原民會、客委會等7部會首長進行的圓桌會議，由各部會盤點各自既有觀光資源開發創新遊程，並以「觀光主流化」透過在地產業化引導穩定客源深入地方，盼讓在地經濟活化、帶動各地區發展，達到觀光立國目的。

交通部長林佳龍表示，台灣觀光正面臨轉型課題，政府積極以政策引導產業轉型，凝聚觀光相關的不同產業、跨部會及單位想法達成共識最為重要，一定要超前部署、跨部會共同推動，將觀光主流化推展到全國，共同提升整體觀光旅遊環境友善度，打造台灣觀光品牌。

此次論壇亦將舉辦「從數據看疫後市場結構改變及因應」、「從媒體看疫後旅客需求改變及因應：精緻深度旅遊」、「從危機入市看產業服務改變及因應：化危機為轉機」、「從國際友人看觀光品牌改變及因應：在地驕傲，世界知道」、「看見不一樣的台灣」等5場座談會。

同時，為展現台灣多元的旅遊特色，觀光局此次亦邀請13組創新遊程展示，並在場外同步進行2天的B2B布展交流，包括部會、觀光聯盟及旅行社展示推廣共有20個攤位，媒合觀光業者串接民間與政府部門的旅遊資源，以豐富遊程規畫內涵。

(時報資訊)