鴻海(2317)集團持續對美國威斯康辛州投資布局，18日公告對威州轉投資子公司增資3560萬美元（約新台幣9.96億元），為繼前年12月以來再度加碼投資，累計已對2家威州子公司合計投資近9.13億美元（約新台幣255.4億元）。

鴻海此次按慣例透過多層轉投資公司進行增資，由富士康遠東出資3560萬美元，依序對Foxteq Holdings、Foxteq Integration、PCE Paragon Solutions、FE HOLDINGS USA等子公司進行投資，再由FE HOLDINGS USA對SIO INTERNATIONAL WISCONSIN增資。

而獲得3560萬美元增資的SIO INTERNATIONAL WISCONSIN，最終再對FEWI Development Corporation增資2200萬美元，意即鴻海分別對2家子公司增資1360萬美元（約新台幣3.8億元）及2200萬美元（約新台幣6.15億元）。

據鴻海年報揭露，SIO INTERNATIONAL WISCONSIN及FEWI Development Corporation分別於2017年7月底、8月中在美國威斯康辛州成立，資本額分別為5.183億美元及1.872億美元。鴻海按慣例未對上述投資多做說明，僅表示為長期投資所需。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，只要美中「G2」態勢不變，集團對威州投資就不會變化。基於投資報酬必須兼顧政府、業務及股東權益三方利益，將嘗試在威州建置不同產品線，包括伺服器、人工智慧（AI）、軟體等都有可能，生產的產品一定會符合當地市場需求。

(時報資訊)