疫情指揮中心昨天下午的記者會上，有媒體提問，「台灣自費篩檢費用要價新台幣5000到7000元，而大陸最便宜只要台幣345元，高出逾19倍」，指揮官陳時中回答，「台灣費用比大陸貴是因為台灣比較準，且大陸是整批整批驗，檢驗準確度也不同。」

陳時中此言差矣。檢測費用昂貴，不一定代表檢測結果精準；檢測費用便宜，也不代表檢測結果比較差。況且大陸不只有「整批驗」，也有「單人檢驗」，會根據當下不同的需求做出調整。以「大陸整批驗」來判定大陸核酸檢驗不準確，只是在意識形態作祟下導致的偏見與無知。

以北京的醫院為例，個人要做核酸檢驗十分容易，可以在微信上找醫院掛號，也可以在京東、美團等電商平台下單，在政府認證的醫學實驗室檢測，一人一支試管，價格從120元人民幣（約新台幣500元）起跳。而且一家醫院的檢測量，一天可提供一千個名額。

大陸當然也有陳時中所說的「整批驗」，但這只限於特殊狀況。例如近日新冠疫情重災區河北省省會石家莊市，去年發生過疫情的山東青島市、新疆烏魯木齊市，人口動輒超過一千萬以上，要在短短幾天裡做完普篩，找出陽性確診者、密切接觸者，當然要大批的驗，用1：10的比例，十人的檢體放入同一支試管，這樣才能提高檢驗速度。

但大陸「整批驗」就不準確嗎？石家莊9日完成第一輪全員核酸檢測，共檢測1025萬人，查出陽性病例354例；14日完成第二輪普篩，核酸檢測檢出陽性病例247例。正是由於「整批驗」，才得以篩出600多名陽性病例，並可以繼續追蹤其密切接觸者。

反觀台灣，以台北市為例，檢驗核酸不僅昂貴，而且名額十分有限，市立醫院有些分院一天才提供10個名額。加上現在每週飛大陸的航班大幅砍班，旅客必須配合航班時間，取得登機日前72小時內的核酸陰性證明，就曾經有民眾遇到每家醫院剛好都是「額滿」，四處打電話拜託，急得像熱鍋上的螞蟻，深怕錯過班機。

陳時中不去思考如何讓核酸檢測更便民、價格更親民，只會在第一時間「甩鍋」，用抹黑大陸的方式來合理化台灣昂貴的檢測費用，毫無說服力可言。一般民眾也沒有閒工夫查證，直接就採信了陳時中的偏頗之言，結果加深了對大陸的錯誤印象。

藉由貶低大陸，陳時中遮掩不了自己的無能。

(中時 )