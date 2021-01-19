民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免，外傳前高雄市長韓國瑜親征桃園選市長的機會大增，最新消息更傳山，目前這股力量已形成拱韓參選黨主席及直轄市長兩派勢力。

前高雄市長韓國瑜。（中時資料照）

《鏡週刊》今（19日）披露，罷韓成功後，立刻讓藍軍士氣大振，也讓韓粉一吐怨氣；報導分析罷王之所以成功，關鍵在於挺韓社群和社團動員力明顯強過國民黨基層，而這股力量更已形成「主席派」及「市長派」二路人馬，拱韓國瑜再度復出政壇。

《鏡週刊》引述知情人士消息表示，為勸韓國瑜復出，許多藍營人士藉弔唁韓國瑜岳父李日貴之機，南下雲林向韓國瑜探詢參選黨主席的意願，雖韓並未正面回應，但在言談之間，仍可感受韓並未忘情政治。

周刊指出，但因韓國瑜目前參選黨主席動向尚未明確，另一派以深藍系統為主的力量，則力拱韓國瑜參選台北市長或是桃園市長，而「韓也似乎不排斥，也沒把話說死」。知情人士更強調，只要韓表態參選桃園市長，就是大船入港，一定可以複製2018高雄勝選模式，奪回桃園。

不過，對於外界不斷外傳韓國瑜參選桃園市長和黨主席的傳聞，國民黨文傳會副主委、曾任韓市府新聞局長的鄭照新18日則在臉書發文反駁，一下子點名要選主席，一下又說要選「北部」（桃園）市長，「話都你們在講！」，鄭照新強調，「韓岳父李日貴日前過世，韓重孝在身，請不要用低俗的權謀腦補來干擾他」。

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(中時新聞網)