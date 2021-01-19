男罹癌扛40公斤鐵架叫賣，咬牙在寒風中站6小時賺錢，只為了給父母賺錢看病。（圖／翻攝自臉書粉專「光線」）

台南一名罹患癌症的莊姓男子，每天扛著重達40公斤的鐵架販售餅乾、飲料，在各個夜市忍著病痛擺攤賺錢，他表示，父母年紀大了，心臟與身體都有狀況，時常要進出醫院，為了讓父母能有錢看醫生，就算很累仍要撐住，因為他是他們僅有的希望，讓人聽了相當鼻酸。

臉書專頁「光線」日前發文表示，一名莊姓男子穿梭在夜市之中，將買來的餅乾、飲料和口香糖等食品掛在鐵架上，所有商品含鐵架加起來大約是40公斤，男子通通舉在胸前，在夜市租了一個攤位，常常一站就是一整個晚上，一天至少6個小時。

粉專指出，長時間負重40公斤站立整晚，莊男表示有時候雙手雙腳快拉不起鐵架的重量，感覺快撐不住、體力無法負荷的時候，他都只能告訴自己「要忍耐！」許多人心疼地問他「不累嗎？」他都只能笑著說，習慣了。

粉專也說，許多人質疑莊男是被載出來的集團成員，對此，他本人則表示自己是家中獨子，雖然罹患癌症，但爸爸媽媽的心臟與身體都有狀況，不時要進出醫院，龐大的醫藥費讓兩老為了省錢，都不捨得吃一頓飯。受到生活所迫，只能忍下病痛，外出擺攤賺錢、供養父母，因為他是他們僅有的希望。

根據粉專整理，莊男周一、二和五會在大東夜市擺攤；周三和六則是在武聖夜市；周四與日會在花園夜市；周六和日的下午2時至6時則會在安平老街上擺攤。

貼文曝光後，也引發網友討論，莊男長時間舉著鐵架恐傷害自己的脊椎，因此提出能否找個方法減輕他的負擔，像是，改成推車、或是做個肩帶之類的；另也有不少網友看了很感動，紛紛表示若有機會去台南的夜市，會特別注意。

(中時新聞網)