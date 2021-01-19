新北市一名女子小芳（化名）與男友愛情長跑13年，2009年舉辦婚宴結婚，但卻未登記，不料隔年公婆嫌她沒有生孩子，要求2人分手，丈夫隔年甚至偷換家門鎖，讓她決定提告；她主張2人已形同夫妻，依夫妻剩餘財產分配，向對方要求170萬，法院認為舉辦婚宴已認定彼此關係，判她可得財產分配。可上訴。

判決書指出，小芳與該男在1995年認識，隔年交往後，維持交往關係長達13年，於2009年在台北晶華酒店舉辦婚宴，她稱對方說有公開宴客和他人見證就算是結婚，因此遲遲未到戶政機關辦登記，但2016年公公婆婆卻以始終沒有懷孕為由要求2人分手，她於是要求該男趕緊到戶政單位登記，卻遭對方以各種理由搪塞。

該男隔年將家中的門換鎖，導致小芳進不了家門，她最後決定提告，主張雖然沒有登記，但2人形同夫妻，要求夫妻剩餘財產分配，向該男要求財產170萬元；她說長年為夫家付出，幫助對方經營事業、擔任會計2年。該男卻說，婚宴後是小芳不願登記，且婚宴費用、生活開銷都是由他支出，對方整日無所事事，對家庭無貢獻，且長達8年沒性生活，僅算是同居關係，對方不能請求夫妻剩餘財產分配。

法院認為，雖然2人沒有結婚登記，但當時舉辦婚宴時有精心製作喜帖、拍攝婚紗照及準備謝卡，宴客時雙方家長親友都到場，若是無結婚意思，實在難以想像會用如此慎重的形式辦理儀式，因此認定2人關係如同夫妻，女方有權請求平均分配雙方剩餘財產，判她可得170萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)