金管會18日舉辦「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」第二期評比優等銀行表揚典禮，主委黃天牧指出，全體銀行共較上期增加1.78兆元的紓困貸款，且自辦部分超越公辦部分，顯示各銀行有很好的風險控管能力，亦充分體認疫情下共同協助客戶的重要性。

應邀出席的行政院長蘇貞昌表示，台灣不只防疫做到世界第一，執行紓困措施的效率及經濟振興成績也不遑多讓，感謝各銀行協助辦理紓困，不僅讓12萬家廠商免於倒閉，更讓112萬名從業人員免於失業。後續針對三倍券兌領事宜，仍請各銀行協助及努力。

新冠肺炎疫情去年蔓延全球、嚴重衝擊全球各國經濟。為因應疫情對台灣經濟發展及民眾生計影響，行政院公布新冠肺炎防治及紓困振興特別條例、並編列預算協助辦理紓困，紓困規模達1.05兆元，各部會亦訂定相關紓困振興貸款辦法以協助企業及民眾。

為鼓勵國銀積極辦理各部會及自辦紓困振興貸款，金管會去年4月9日訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，分別就金額、件數、效率3面向共17個項目分組進行評比，另對協助振興三倍券發放等配合政府紓困後振興經濟作為，亦列入評比加分項目。

金管會根據各國銀截至去年6月底辦理紓困振興貸款成效，於7月29日首期評比優等銀行表揚典禮，共有14家銀行獲表揚。考量國外疫情持續，為審慎因應對國內經濟金融情勢影響，金管會於9月底修正為對13個項目評比，並將第二期實施期間延長至去年底。

據金管會統計，截至去年底國銀配合各部會紓困及自辦、企業及個人的受理件數共達143萬4034件，申請額度計3兆1574億元，已核准127萬3079件、核准額度計3兆567億元，核准比例分別達89％、97％，成效顯著。

根據截至去年底各銀行辦理紓困振興貸款成效，共有合庫銀、輸銀、華銀、台銀、北富銀、臺企銀、中信銀、一銀、國泰世華銀、土銀等10家銀行，在第二期評比中獲得前三名佳績。其中，以合庫銀奪得7項冠軍最強，華銀及北富銀各拿下2項冠軍居次。

若以在13項評比項目中獲得前三名的總計數觀察，亦以合庫銀共拿下9項稱霸，其次依序為臺企銀8項、華銀6項、一銀5項、台銀3項，中信銀及北富銀各2項，輸銀、國泰世華銀及土銀各1項。

金管會表示，與上一期相較，全體銀行共增加1兆7843億元的紓困貸款，尤其自辦超逾公辦，顯示各銀行充分體認在疫情下共同協助客戶的重要性。盼透過相關政府機關、銀行公會及銀行業者共同努力推動及辦理紓困振興貸款措施，協助國人及本土產業度過疫情衝擊。

(時報資訊)