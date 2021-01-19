美國總統川普18日簽署行政命令，指示各機構優先從政府中移除陸製無人機，並且評估安全風險。

路透社報導，川普指示所有機構列出目前政府無人機隊中，大陸或其他被視為外國敵人的國家所製造的無人機構成的風險。

上個月，美國商務部才將全球最大無人機製造商大疆創新（SZ DJI Technology Co）以及其他大陸公司列入美國政府經濟黑名單。

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(中時新聞網)