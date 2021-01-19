川普卸任前再下令 指示美政府優先移除陸製無人機 08:042021/01/19 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普18日簽署行政命令，指示各機構優先從政府中移除陸製無人機，並且評估安全風險。 路透社報導，川普指示所有機構列出目前政府無人機隊中，大陸或其他被視為外國敵人的國家所製造的無人機構成的風險。 上個月，美國商務部才將全球最大無人機製造商大疆創新（SZ DJI Technology Co）以及其他大陸公司列入美國政府經濟黑名單。 （持續更新） 俄反對派領袖納瓦尼 返國即被逮 英特爾等對華為供貨 遭美否決 (中時新聞網) #無人機 #川普 #大陸 #行政命令 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登上台 學者指台美特殊狀況結束 04:102021/01/19 焦點新聞 傳拜登就職首日就開鍘 美加Keystone XL油管計畫將撤銷 04:102021/01/19 全球財經 下架Parler惹議 蘋果堅守原則 04:102021/01/19 全球財經 美台關係微妙 陸將制裁美官員 04:102021/01/19 財經要聞 拜登國安團隊 中國政策趨務實 04:102021/01/19 國際大事 資誠美國稅務線上研討 今登場 04:102021/01/19 企業經營 匯率期貨趨勢專欄－拜登就任前 美元反彈 04:102021/01/19 證券．權證 美國準財長 葉倫穩匯 力挺美元 04:102021/01/19 財經要聞 台美順差卡BTA 陳冲籲坐下來談 04:102021/01/19 財經焦點 最後的瘋狂 川普再向華為出拳 04:102021/01/19 國際大事 航空貨運史上最好 桃機物流基建 2重砲上膛 04:102021/01/19 財經要聞 國際熱門新聞 美國安危機 裴洛西遺失筆電疑流入俄國之手 - 國際 美想重新領導世界 可謂困難重重 - 國際大事 - 中國時報 老人痴呆剋星 美醫界發現讓大腦年輕近6歲的飲食法 - 國際 影》這是撒哈拉沙漠？-3℃白雪籠罩變童話世界 - 國際 哥倫比亞發生河馬災難 竟是毒梟的遺禍 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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