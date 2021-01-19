大陸女星鄭爽和張恒交往1年多後分手，未料男方不斷傳出負面消息，為了證明自己清白，竟爆料和鄭爽育有2個孩子，現在由他在美國獨自撫養，至於兩人會分手的導火線，主要是鄭爽劈腿小6歲「H姓男星」，立刻引發外界議論。

鄭爽和前男友張恒爆出曾在美國結婚，並找了代理孕母生下兩個小孩，未料分手之後，便和父母去找張恒討論棄養一事，錄音檔內容曝光才讓整起事件被掀了底，至於兩人分手理由為何？去年就有網友發文表示「鄭爽為人不單純，而是心機很深的綠茶婊」，接著指出2人分手是鄭爽跟張恒談戀愛時，卻不斷跟H姓男星密切來往，直到張恒發現證據後便提出分手，但張恒顧及鄭爽藝人身分，才未公開證據讓她一刀斃命。

男星侯明昊被捲入鄭爽離婚風波，工作室發文駁斥。（圖／侯明昊Neo工作室 微博）

至於鄭爽劈腿的「H姓男星」究竟是何人？有網友推測應該是曾合拍電視劇《只問今生戀滄溟》的小6歲男星侯明昊，對此，侯明昊工作室在昨（18日）晚間在微博發文，用白底紅字寫下一個大大的「假」字，雖然並未詳細說明來龍去脈，但被網友推測應該是回應鄭爽劈腿一事。

根據陸媒《網易娛樂》報導，鄭爽與父母找張恒討論棄養小孩錄音檔內容曝光，鄭爽父親率先提出棄養一事，但被張桓父親以犯法為由拒絕，未料鄭爽父親態度十分強硬，就連鄭爽也跳出來表示：「這2個孩子真的打不掉，他媽的，我都煩死了」，甚至連鄭爽母親都提議孩子可以送人或找機構領養，讓所有網友痛批根本是泯滅人性。

(中時新聞網)