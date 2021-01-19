2021年市值最高的NBA球隊是紐約尼克，根據《Sportico》估算，尼克以54.2億美元(約台幣1517億)蟬聯全聯盟「最貴球隊」。緊追其後的是52.1億美元的金州勇士，以及51.4億美元的洛杉磯湖人。僅有這3支球隊漲到這個程度，其餘球隊都還不到35億美元，敬陪末座的紐奧良鵜鶘市值13.5億美元。

前10名的球隊依序為尼克、勇士、湖人、布魯克林籃網、波士頓塞爾提克、芝加哥公牛、休士頓火箭、洛杉磯快艇、達拉斯獨行俠、多倫多暴龍。

去年以尼克為首的3支最貴球隊大約45億美元，今年全數漲破50億美元大關。籃網先前以23.5億美元轉手，去年估計市值25億美元，今年就大漲到34億美元，爬升至全聯盟第4。本季籃網震撼籃壇組成三巨頭，後勢看漲。

當年麥可喬丹(Michael Jordan)買下山貓只用2.75億美元，後來改名夏洛特黃蜂，今年漲到15.1億美元，已經追過明尼蘇達灰狼、曼菲斯灰熊、紐奧良鵜鶘。值得一提的是紐奧良鵜鶘原本才是黃蜂，他們把黃蜂隊名交還給山貓之後，排名就逐漸下跌，不但被山貓超車，甚至跌到最後一名。

近年變動較大的是金州勇士與密爾瓦基公鹿。勇士王朝興起之前，他們已擠進前10名，現在更是並肩豪門尼克，並首次超越湖人。密爾瓦基公鹿多年來市值聯盟最後一名，2016年才擺脫墊底，現在他們衝到第16名，估計價值18.6億美元。

(中時新聞網)