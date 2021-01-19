國民黨將於今年7、8月間改選黨主席。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨最樂見新北市前市長朱立倫參選黨主席，然後把現任新北市市長侯友宜卡在地方，因為藍營現在最強的人是侯，侯也是民進黨最怕的人。吳直言，2024總統大選，朱無論對上副總統賴清德或桃園市事長鄭文燦，都將面臨頹勢。

吳子嘉今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，現任國民黨黨主席江啟臣可謂表現非常不錯，但無法連任黨主席，因為他連市長都沒當過，與朱立倫這位「總統級A咖」一比，只是「B+級」，實力還差一截；朱選黨主席穩上，但上次國民黨在九合一大選贏太多，2022年選舉會掉個幾席，然只要拿下桃園市就算贏，因此朱任黨主席後會積極整合桃園市，甚至派江去選桃園市長，一旦江勝選，朱也等同拿到2024年總統大選門票。

吳子嘉指出，屆時國民黨內部必會發生問題，因為侯友宜民調最高卻無法參選總統，加上民進黨必會要求侯連任後「做好做滿」，整體局勢相當尷尬。吳坦言，侯的勝選機率遠勝藍綠所有人，民進黨希望朱出線這樣才好打，所以「把侯卡在新北市」，是民進黨打的算盤。

至於若侯友宜不競選連任、挑明向朱立倫爭黨主席與總統大位，吳子嘉表示，侯光黨主席就爭不過了，因為黃復興黨部根本不會支持侯；何況朱當選主席後若桃園市又贏，他能徹底掌控2024年提名權，絕對不可能提名侯去選總統，而民進黨也樂見這樣的發展，更會極力促進這樣的發展。

至於聲量居高不下的高雄市前市長韓國瑜，吳子嘉認為，韓當然想選黨主席，但輸掉總統又被罷免，背負的罪過太大；韓也不會選桃園市長，因為他被罷免過「正當性」消失了，就跟美國總統川普被彈劾一樣，短時間內很難再選舉。

(中時新聞網)