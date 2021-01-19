台南市虎頭埤風景區將於1月24日上午舉辦「虎頭埤台語吟詩送春聯」活動。（台南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市虎頭埤風景區將於1月24日上午舉辦「虎頭埤台語吟詩送春聯」活動。（台南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

為迎接即將到來的春節，台南市虎頭埤風景區將於春節前夕，1月24日上午將舉辦「虎頭埤台語吟詩送春聯」活動，除邀書法老師現場揮毫，有地方多個台文班文人雅士共同進行古詩詞褒歌，讓遊客在湖光山色旁體驗不同的古典藝文風情。

台南市觀光旅遊局表示，此次活動邀請了社內書法班、社內台文班、新化教會台文班、蕃薯厝5號台文班、台灣文化台語班共襄盛舉，有傳統詩詞結合歌仔調、吟詩演唱唐詩宋詞與吟古詩詞、自創詩詞演唱、以小提琴進行台語經典歌謠演奏。

當日由台語詩歌班老師董峰政、新市區社內社區發展協會書法班老師張淑芳、周庭淯，及新市前區長鄭枝南率眾書法家共計11人現場揮毫，活動現場參與者凡憑當日入園門票之發票每人可兌換春聯一幅，限量150幅，送完為止。

觀旅局局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區為百年歷史的台灣第一水庫，一直都是賞晨曦的最佳景點，可漫步於虎頭埤湖畔欣賞自然風光，走走湖上的虎月吊橋，環湖健行、騎單車、踩腳踏船或搭乘太陽能船遊湖，歡迎大家一起到風景明媚的虎頭埤迎接新春。

(中時 )