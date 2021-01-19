「怨氣像雪球，隔天就會變大。」這是預防醫學專家洛桑加參醫師很常跟病人說的一句話。雪球變大會怎樣？從修行的角度來看，它會堵塞生命能量的流動，讓人卡關，在靈性揚升的道路上，成為一顆顆絆腳雪球。他在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書中強調，若從預防醫學的角度來看，越滾越大的怨氣雪球，容易使交感神經反應過度，接著引發一連串自律神經紊亂、免疫防護效能低下與內分泌失調的骨牌式災難，更麻煩的是，它還可能加重大腦的負擔。如何讓大腦脫離過載的模式，他提供實際建議。以下為重點書摘：

●一個生氣，它有千萬種形式

怨氣、恨意、冷戰、冷漠、暴躁、焦躁、厭世、委屈、不平、翻白眼、忍不住想批評……各式各樣的生氣，你是在對自己生氣。心有所怨、怒氣不止，令人身心平白蒙受許多無謂的損失。而其中一個很慘的受災戶，就是大腦。

大腦堪稱全身最忙碌的器官，每天處理成千上萬條訊息。雖然重量只占體重的二％，但它的血液循環量、氧氣與葡萄糖消耗量，卻占了全身的二○％ ~ 二五％。算是相當會做事，但也相當耗能的一個器官。

大腦活動同時，也會製造出一些副產物，比方說蛋白質垃圾。醫生們可不喜歡這些垃圾，因為它們就是造成大腦衰退、出現失智徵兆的頭號嫌疑犯。在正常使用下，垃圾都能透過良好的睡眠、良好的循環給自然代謝掉。最怕是動不動勃然大怒、對著無辜的人碎碎念、一個一個小小的不悅，不斷累積，滾雪球似的大幅增加垃圾量，這就真的令人十分「傷腦筋」了。

就跟你拚命運動的原理是一樣的，氧氣消耗變多、葡萄糖消耗變多，自然的代謝物也就多很多。身體活動所產生的副產物，透過呼吸、流汗、排泄等都能輕鬆處理掉，但大腦可沒那麼簡單。

心有所怨、怒氣不止時，身體有一個很慘的受災戶，就是大腦。(示意圖/Shutterstock)

我把大腦比喻為山頂，丟垃圾路途遙遠，大型垃圾車也進不來，只能一小包一小包靠腦脊髓液這個「環保志工」，在你熟睡的時候，慢慢將垃圾帶下山。所以，好心一點、多愛惜自己一點，少在「山上」製造垃圾。另外，睡眠質量、循環品質也都一定要顧好，才算做好最完整的腦退化預防。

●小怨小怒隨風飄，別滾成雪球就好

雪花飄飄，北風蕭蕭，面對人生中的無奈時刻，有小怨小怒沒關係的！拿出智慧之火烤一烤，讓它像雪花融化了就好。千萬別照著連續劇劇情加油添醋，把小雪花滾成了大雪球。滾雪球不只傷心，越想越氣，傷腦又傷身，連血液都會變得混濁。更麻煩是，雪球不小心滾下來，還殃及無辜路人，連你身邊的親人、朋友，都一塊兒受累。

當我驚覺自己快要開始滾雪球時，我會去散散步或梳梳頭、按摩頭頂的四神聰與百會穴。有時則是靜下心來，以感謝轉化怨氣、怒氣。感謝情緒的示警、感謝自己擁有的一切。與其去憤恨、去計較自己沒有什麼，不如細數、感謝自己擁有什麼，還比較開心。

當心情不美麗的時候，撂下一句狠話很爽很容易，但在這健康與不健康的十字路口，願意轉念、為人為已留下一句好話、一個善意的人，才能為自己升等，晉升為健康勝利組裡的一員。開啟智慧來做選擇，我們不選那容易的路，選對的！通往健康與幸福的那條。（編輯梁惠明）

《簡單豐足--減法養生的52個關鍵字》書封（圖／時報出版提供）

(中時新聞網)