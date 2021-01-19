辦公桌、書桌是許多上班族每天最常相處的「工作夥伴」，看似不起眼，上面的擺設和佈置卻會對我們的運勢產生很大的影響。星座命理專家艾菲爾老師日前就提供6招秒方，讓大家可以輕鬆改善自己的工作、學業運勢，同時還能招來貴人、長智慧。趕快趁著農曆年前大掃除，一起打造最強辦公室風水吧！

▍2021方位提醒

◎2021文昌位：正東方，可將書桌移至此方位，提升自己的腦力，升遷丶考試的好運也就隨之而來。上方要避開樑柱，如果上方有樑柱，可在書桌抽屜擺放五帝錢化解。檯燈擺放左手龍邊，可吊掛紫水晶丶或是懸掛水晶文昌筆。

◎2021太歲位：東北方，如果可以要盡量避免將書桌面對這個太歲方位。因為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。若實在避不開，可懸掛黑曜石葫蘆挂件，幫助擋災除厄。

▍桌子擺設宜忌

1丶桌面隨時保持整齊、清潔

桌子上不相關的雜物盡量不要擺放，也不要在桌上擺放垃圾桶，這樣會聚集污穢之氣，擾亂你的整體運勢也降低你的工作效率。

2丶電話放左邊，文件擺右邊

所謂左青龍丶右白虎，而龍怕靜、虎怕吵。所以可以將會發出聲響的東西擺放在左手龍邊，如：電話、喇叭、傳真機…等。而右手虎邊宜靜，文件、資料、書籍可以擺放在右手邊。（註：這裡的龍虎邊，是指我們坐在椅子，面對桌子時的方位。）

3丶電腦桌面設定美景

對於每天都會用到電腦的人來說，桌佈設定非常重要，可以設定自己很喜歡的圖片，或是充滿生機的風景圖，讓每天開始工作的時候都感覺到活力、生氣。如果是擔任業務人員，那就是將常用的手機桌布換上，讓自己握著手機就等於握住商機。

4丶座位靠牆、遠離小人

座位靠牆等於有靠山，利於事業拓展，聚集人脈，穩固地位。如果覺得事業不順，總有小人插足，或因業務繁忙不常在辦公室，可以在自己的椅背上掛一件黃色系的外套，有黃袍加身、驅趕小人的寓意。注意外套也要定期換洗喔。背後不宜有走道，以免擾亂心神，小人趁虛而入。

5丶辦公桌盆栽

在辦公桌上擺放綠色植物，可以紓解壓力，放鬆心情。擺放開運竹、金錢樹、發財樹、多肉植物都很適合喔。但盡量避免仙人掌即有刺的植物。

6、不要面對走道、廁所

桌子的面向也很重要，盡量避免面對污穢之氣，且人來人往容易影響工作情緒，這些都是犯病氣、招衝突的風水誤區。

(中時新聞網)