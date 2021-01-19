網友吃豆花時竟在碗裡撈起一條粉色可愛小金魚。（論壇《Dcard》／蘇育宣翻攝）

吃外食偶爾會遇上老闆的「加料」，驚喜驚嚇摻半。日前一位網友在論壇上分享經歷，他透露還在屏東服替代役時，長官請吃豆花，用湯匙翻攪碗裡，看見一塊「粉紅色蒟蒻」，開心的撈起才發現，竟是一條金魚。

一位網友17日在論壇《Dcard》有趣板發文，內文寫道，數年前他還在屏東當替代役，當時隊長豪氣地請客，買了好幾碗豆花讓弟兄們一同分享，他開心地吃到剩最後幾口，突然發現碗裡有一個粉色看起來軟Q的蒟蒻，開心地撈起一看竟是一條粉色金魚，甚至金魚還瞪著大大的眼睛和原PO直視。

原PO被突如其來的加料嚇得不輕，崩潰的說「X你老師勒，先去吐了」，文發出後，不少網友在留言區大暴動，紛紛詢問魚到底從哪來的？網友說：「這才是真正的豆魚啊！」、「賺爛了～晚上可以加菜」；還有網友幽默地回應，重點是魚還沒熟。

而這種食物加料的案例，先前也發生過不少，留言區也釣出不少受害網友，最常見的是食物中加了「蛋白質」，例如：頭髮、菜蟲、蟑螂等，還有網友說，之前吃一碗70元的粥，碗底卻沉著一枚50元銅板，幽默地說：「猜我賺多少？」

(中時新聞網)