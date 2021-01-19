漢磊二轉換公司債(37072)自110年1月19日起預收款券，並每5分鐘撮合一次；元炬公司(3089)上櫃普通股股票自110年1月20日起停止櫃檯買賣。

漢磊先進投資控股公司國內第二次有擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年1月19日起10個營業日(110年1月19日至110年2月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券；但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

至於元炬，櫃買中心表示，元炬科研公司因有業務規則第12條之1第1項第17款所定經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰依規公告自110年1月20日起停止元炬公司上櫃普通股股票之櫃檯買賣。

櫃買中心表示，元炬公司於停止買賣六個月內，如能符合業務規則第12條之1第2項第3款有關獲利能力及會計師出具內控制度專審報告等相關規定，於檢具承銷商評估報告後，得申請恢復其股票櫃檯買賣。如未能符合前開規定，其普通股股票於屆滿6個月後則列為變更交易方法。

(時報資訊)