美股休市，美國將陸續公告2020年第四季財報，如1/19(二)美國銀行(BAC)、高盛集團(GS)；1/20(三)網飛公司(NFLX)、聯合健康(UNH)；1/21(四)聯合航空(UAL)；1/22(五)英特爾(INTC)，歐股走勢漲多跌少，漲跌幅介於-0.22至0.44%。

台股目前在10日線(15,442點)、月線(14,955點)之上，5日線(15,641點)仍失守，盤中一度跌近300點，尾盤跌幅收斂，最終下跌4.39點，跌幅0.03%，收在15,612.00點，成交金額為3,145.95億元。三大法人合計賣超16.37億元，外資賣超15.51億元、投信買超0.57億元、自營商賣超1.42億元。

台股價跌量縮，結構回穩，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。指數支撐為1/18低點(約15,320點)附近，壓力為1/15高點(16,042)點附近。KD向下，短線高檔整理。

櫃買指數漲幅0.42%，收在185.45點，相對加權指數強勢。支撐為約182點附近，壓力為190點附近，KD向下，短線端看月線支撐力道。

觀盤重點：指數回測10日線見支撐，預計仍是偏多回檔，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意量價能否同步向上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

(時報資訊)