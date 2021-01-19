連日寒流襲台，造成中、南部地區農漁民巨大經濟災損，富邦金(2881)旗下富邦產險啟動快速理賠，累計自去年入冬以來，因連續寒流產生之寒害農漁業保險理賠總件數為766件，賠款金額逾2500萬元。

富邦產險表示，當連續10小時氣溫低於攝氏10度時，富邦產險「溫度參數養殖水產保險」(鱸魚、吳郭魚、虱目魚及石斑魚)即啟動理賠機制，並於24小時內將賠款給付到保戶手中，讓他們在經濟、生計得以無後顧之憂。近日的連續寒流，造成雲嘉南及高雄地區漁業養殖的漁民經濟上巨大的損失，累計已給付理賠件數計169件，累計賠款金額達2122萬元，而除了養殖水產保險的理賠外，「梨農作物保險」累計受理理賠件數計597件，賠款金額396萬元。

富邦產險2020年12月稅後淨利8.7億元，較2019年同期大幅成長184%，主要受惠優異的投資績效。累計2020年全年稅後淨利57.01億元，較2019年同期成長30%，承保業務及投資績效維持良好，2020年簽單保費收入較2019年同期成長8%，市占率持續蟬聯產險市場龍頭地位。

(時報資訊)