中央銀行發布2020年12月國銀人民幣存款餘額為2444.89億元人民幣，月增86.3億元或3.66%，單月增額與增幅同創2014年4月以來新高，中央銀行外匯局副局長陳婉寧形容，這個月的增幅出現「爆炸性變化」，這樣的增幅已經很久沒看到。在DBU部分，定存、活存都增加，增加的主要是法人戶，個人戶減幅趨緩；增加原因包括國內企業大陸投資匯入股利收入、收回股本投資、投資人民幣債券收回以及從OBU匯入借貸款項。

陳婉寧表示，近期人民幣轉強，弱勢美元沒那麼快結束，也增加持有意願；若將人民幣與台幣相比，陳婉寧說，台幣還是更強一些。

觀察目前國內銀行的人民幣定存，1個月期最高為永豐銀行的3.05%。3個月和9個月期，則以日盛銀行的2.0%和1.9%最高，且是唯一往上升的，6個月期和1年期則為台中銀行的2%及2.3%最高。至於中國銀行台北分行對參加行利率則都下調0.37-0.95個百分點不等，呈相反態勢，顯示中國人行加大寬鬆貨幣政策力道，刻意維持寬鬆所致。

據央行統計，今年以來人民幣升值0.82%；而美元指數則是升值1.44%。

(時報資訊)