桃園市議員王浩宇遭罷免後，緊接著登場的就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票，而「割萊委」行動也已經展開，基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤首當其衝。台北市議員羅智強今（19）日表示，要把臉書粉絲專頁「我+1」升級為「割萊委空軍司令部」，目標募集14萬1641位粉絲。

為號召網友響應罷免吳思瑤，羅智強去年底成立「我+1」粉專，目前已累積8萬275人按讚。今羅智強在臉書表示，罷免吳思瑤需要6萬8860票、罷免陳柏惟需要7萬2781票，在媒體綠化嚴重的此時，要成功完成罷免，就必須有自主的空軍力量，所以決定把「我+1」升級成為「割萊委空軍司令部」，為割萊委行動打造強大「空軍」，首要目標募集14萬1641粉絲，也就是兩人罷免票數的總和。

大批網友留言「+1」力挺，有人表示「全國人民都看到了！中壢第一站已完成！」「割萊委大家加油」，此事無關政黨，而是關係到全民食安問題，不要讓綠色雙標看笑話，不適任的政治人物應該通通下台，「全民一定要罷免爛萊豬，看看中壢人的霸氣，中壢能，我們也能」。

對於遭羅智強發起罷免，陳柏惟昨透過臉書回嗆，批羅智強蹭人氣，當初死黏著馬英九，從馬蕭競選總部發言人發跡，靠著忠心護主，短短4年一路當上總統府副秘書長，更指他最近在防疫上不斷扯後腿，且被號稱「空軍一哥」根本是臉書「斗內一哥」、買廣告大王。

「我+1」割萊委空軍司令部 成立 目標141641粉絲 由我+1 發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)