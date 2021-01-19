基隆八尺門外海漁船翻覆 船長落水失蹤搜救中（影／海巡署提供）

基隆一名曾姓船長，18日下午出港後失去音訊，家屬找不到人急的報警，海巡、消防在八尺門尋獲船隻，但未發現船長，目前持續搜救中。

基隆八尺門外海漁船翻覆，船長落水失蹤搜救中。(陳彩玲翻攝)

八尺門漁港發生漁船翻覆，船長或海失蹤，海巡隊搜救中。（當地示意圖中時資料庫）

據了解，曾船長18日下午5點駕駛「永吉號」漁船出港，因家屬與船長聯繫不上，隔日凌晨2點報警，基隆海巡隊及第二岸巡隊展開海陸搜尋，更調派中正、信義及港務消防隊前往協助。

直到凌晨5點岸巡人員在八尺門綠燈塔防波堤發現翻覆船隻永船翻覆，但仍未發現船長，目前持續搜救中。

(中時新聞網)