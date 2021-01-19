快訊》基隆八尺門外海漁船翻覆 船長落水失蹤搜救中 08:392021/01/19 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆八尺門外海漁船翻覆，船長落水失蹤搜救中。(陳彩玲翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆八尺門外海漁船翻覆 船長落水失蹤搜救中（影／海巡署提供） 訂閱影音： 中時新聞網 基隆一名曾姓船長，18日下午出港後失去音訊，家屬找不到人急的報警，海巡、消防在八尺門尋獲船隻，但未發現船長，目前持續搜救中。 基隆八尺門外海漁船翻覆，船長落水失蹤搜救中。(陳彩玲翻攝) 八尺門漁港發生漁船翻覆，船長或海失蹤，海巡隊搜救中。（當地示意圖中時資料庫） 據了解，曾船長18日下午5點駕駛「永吉號」漁船出港，因家屬與船長聯繫不上，隔日凌晨2點報警，基隆海巡隊及第二岸巡隊展開海陸搜尋，更調派中正、信義及港務消防隊前往協助。 直到凌晨5點岸巡人員在八尺門綠燈塔防波堤發現翻覆船隻永船翻覆，但仍未發現船長，目前持續搜救中。 蘇澳漁船1台籍船長9印尼漁工失聯 海巡署緊急馳援 《台北股市》盤中焦點股：廣宇、敦泰、金像電、四維航、和碩、鴻海 (中時新聞網) #基隆 #漁船翻覆 #八尺門漁港 #落海失蹤 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶攻郵輪旅客！基隆高雄雙港簽MOU拚觀光 17:082021/01/11 寶島 永裕興船員失聯 美已派救援船 04:102021/01/09 地方新聞 東港漁船救援22人 爆漁業署刁難 04:102021/01/17 社會新聞 海巡急派巡護8號奔夏威夷 救援蘇澳籍「永裕興18號」漁船 12:382021/01/11 社會 夫妻煮河豚下肚 舌麻頭暈險送命 04:102021/01/12 社會新聞 基隆爭取設立海洋科研基地 04:102021/01/12 地方新聞 台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死 20:252021/01/10 社會 一鍋河豚湯下肚 老夫妻中毒住院3、4天 09:142021/01/11 健康 台中女失蹤兩個月家屬PO文求助 警方全力協尋中 11:112021/01/13 社會 印尼搜救墜海客機 尋獲16個屍袋人體殘骸 14:482021/01/11 國際 林右昌南下拜訪海委會 爭取設立海洋科研創新基地 17:132021/01/11 生活 社會熱門新聞 失業男隨機搶女教師 榔頭當街擊殺後性侵5度判死 - 社會 一家5口睡同房不能啪啪 人妻淚訴：尪都找直播主洩慾 - 社會 狼父闖浴室強替女兒刷背 手滑至胸部狂揉辯：幫助了解身體 - 社會 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 父母雙亡27歲遊民自我解脫 接體員嘆：女遊民4夫3孩複製弱勢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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