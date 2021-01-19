太空是未來發展重中之重的產業，卻也是台灣最陌生的產業，不僅自製衛星只能做氣象監測使用，連培養台灣籍太空人，都沒有人敢想。立委蘇巧慧先提出太空發展法草案後，接著2020年底行政院版太空發展法草案已完成初審，要提升國家太空中心位階為科技部轄下的財團法人，協助太空產業發展。

總統蔡英文2019年競選連任前，提出進軍太空產業，成為衛星零組件、地面接收設備、相關系統設備重要研發和製造基地目標。蘇揆接掌閣揆後第一份公文，就是核定第三期太空發展計畫，預計10年投入251億元，每年發送一顆衛星。

同時，在科技部和太空中心協助下，成立「台灣太空產業發展協會」，納入產官學專家，一起組成國家隊，打進太空大藍海。

為讓法制面更加健全，科技部已將「太空發展法」草案送入行政院，預計下會期送立法院審議，但法案中僅有第16條對太空產業有所規範，且主管單位不是科技部，而是經濟部。

對此，科技部表示，國家推動太空產業發展角色，就是在建構整體環境與配套，例如飛試平台、太空環境驗測平台等支援，讓民間可在搭建好的基礎上快速發展。

科技部強調，第三期太空計畫所規劃衛星，是國產元件飛試平台，通過驗證後就能進軍國際市場，增加台灣廠商的技術與產品附加價值。

2020年受新冠疫情影響，沒有如期發射衛星，科技部指出，預計2023年發射福衛八號第一顆衛星、2024年發射福衛八號第二顆衛星，到了2025年，就能推出B5G（Beyond 5G）低軌通訊衛星。2026到2029年，每年都要發射一顆衛星。

另民進黨立委蘇巧慧也提出「太空發展法」草案。蘇巧慧指出，希望藉由這部法律，提升國家太空中心位階為科技部轄下的財團法人，協助太空產業發展，並由政府設置國家發射基地，需經嚴謹科學、環境評估、及原住民等在地居民的意見。同時也針對太空產業，研擬金融保險、租稅優惠、投資獎勵等措施。她希望，台灣也要組成太空產業國家隊，這需要政府領頭，帶動國內大小業者的合作，對外才有力量。

(工商 )