台美太空合作再下一城！我國有兩顆立方衛星（體積與重量較小）預計1月22日與美國等國家研發的立方衛星，搭乘Space X獵鷹九號衛星升空，這是繼2019年6月福衛七號衛星搭載獵鷹重型火箭後，台美又一次在太空技術合作。

不過，Space X的星鏈計畫夢想雖大，台廠不論大小紛紛爭取搶進太空商機，資深廠商坦言：錢很難賺。

我國兩顆立方衛星分別為海洋大學與民間廠商合作的1.5U立方衛星「玉山」，專門搜集海洋上船艦標示訊號，及中央大學3U立方衛星「飛鼠」，設置收集大氣電漿儀器。另原本有第三顆立方衛星「堅果」，由虎尾科大製作，用來定位飛機訊號，但因故延後6月才會施放。

據悉，本次台美等國合作發射衛星計畫名稱為「Transport One」，目的要發送數十枚小型立方衛星，原計畫1月14日施放，但沒想到美國國防高等研究計劃署（DARPA）的立方衛星出狀況，最後延至21日施放。

科技部看好Space X星鏈計畫，將打破5G在地面通訊傳輸現狀，從環繞地球1.2萬顆衛星來發射電信訊號到地面。科技部希望帶領台廠打入Space X衛星和地面接收站供應鏈。目前已有華通、同欣電、金寶、台揚、穩懋等台廠，打入Space X供應鏈，且不斷有新廠商想參與太空商機，到處拜會各部會、立委等。

但資歷較深廠商認為，Space X夢想雖大，但錢很難賺。第一，星鏈計畫雖實施3年，加上備用衛星，總共要發射4.2萬枚，但天空上設備屬最高機密，美國人不會讓外國人插手。台廠目前搶進的訂單，都是地面天線和接收器，也就是未來可裝在屋頂上，取代有線網路ADSL。

第二，兩年前Space X曾派財務長來台考察，但廠商們發現，Space X自己就去找廠商，化整為零。台灣想要整合起來賣系統，但美國人卻自己在台找螺絲等小零組件。

第三，Space X 還未盈利，還款周期很長，台灣新興企業想要打進供應鏈，不僅供貨成本殺到見骨，且還要承擔還款周期長的財務壓力，沒有幾家能承受得了。

另有廠商指出，政府成立太空產業聯盟立意雖好，工業局也邀請業者討論參與星鏈計畫可行性，希望台廠組聯盟競標。惟許多小公司產品彼此競爭，所謂「太空國家隊」要納入哪些廠商？大小廠如何合作？都是問題。

而參與Space X地面接收訊號，要得到Space X認證，才能解碼訊號，將會是一筆很高額授權金，這又是太空產業對小廠商設下的高門檻。

(工商 )