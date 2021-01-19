今清晨冷白天起漸回暖，氣象達人彭啟明表示，今、明轉晴回溫，周四開始變天有陣雨，雨勢主要在東半部，西半部雲多局部短暫小雨，周五雨勢略多全台有雨，高溫略降，其中東半部降雨時間長，有局部較大雨勢，周五晚上到周六另外一波冷空氣南下，冷空氣影響到下周一(25日)，空曠地區低溫僅約13、14度。

彭啟明今天在臉書表示，今、明(19、20日)是近期回暖最舒適的時候，清晨也沒那麼冷，周四開始變天，兩個天氣系統接續影響，一是北邊環境場轉趨不穩定，另外一個是菲律賓附近水氣北上，預計全台轉為有陣雨的天氣，西半部偏多雲，周四晚間到周五(21、22日)，全台陰有短暫雨，受降雨影響溫度略降至19度，主要受到偏南風的環境影響，與前幾周的東北風冷空氣很不同。

彭啟明說，周五(22日)是雨相對最多的時候，全台容易下雨，東半部降雨時間長，有較大雨勢，這波雖帶來水氣，但離解決旱象仍有很大距離。周五晚上到周六(22、23日)，另外一波較冷空氣南下，溫度略降兩三度，預計清晨低溫14-17度，並不強，而周六預期還有波鋒面掠過，中部以北有短暫陣雨，周六下半天乾冷空氣再移入，天氣略好轉，接著周日清晨到下周一(24、25日)北方乾冷空氣再補充，天氣轉晴、降溫，空曠地區僅約13至14度，須留意輻射冷卻低溫，仍有降到10至12度的機會。

彭啟明說，預計下周又開始回溫，接著下周五可能又有水氣移入，近期都是類似的天氣系統，頻率大約是一周一波，但還看不到比先前更強的寒流出現，暫時不用過度擔心。

(中時新聞網)