國民黨對六都市長做臉書社群「市長指數」大數據分析，排名無關施政良窳，卻凸顯六人從政風格及「政治行情」，也牽動2022、2024大選，足堪細細玩味。

侯友宜、盧秀燕向來強調「市政優先」，迴避政黨競爭議題，甚至刻意與國民黨黨務保持距離。尤其侯友宜被公認「黨性不強」，但全國最大諸侯累積的超高人氣、聲望及施政口碑，不但2022可望輕鬆連任，甚至被視為2024最有實力為藍營勝選者。

目前政壇觀察侯的重點，在於今年國民黨主席選舉結果，及侯的支持動向。若朱立倫重任黨揆，勢將參選2024，侯「只」當轎伕機率大增；若朱未能重掌黨權，侯「被動」參選2024的機率將大增，將面臨必須半途請辭第二任市長、首席副市長謝政達是否接棒等問題。

綠營觀察重點在鄭文燦。鄭已無連任壓力，卻有「上位」、「接棒」兩大問題，都牽動民進黨內權力佈局及派系平衡。前者包括蔡總統何時安排接掌內閣或其他中央要職，以及他與同屬新系的賴清德參選 2024如何競合；後者是藍營矢言2022光復桃園，但目前綠營在桃園並無接班強棒，鄭文燦的魅力不見得能「傳承」，卻有丟不得桃園的壓力。

至於黃偉哲、陳其邁都是首任，2022有現任、深綠基本盤等優勢，藍營尚無強棒挑戰，是兩人連任的利基。值得注意的是，堅拒參選的高雄前副市長李四川有無可能被藍營說動，以及還沒滿60歲的朱立倫今年若未重掌黨權，2022是否願「為黨犧牲」挑戰岳家根據地台南市長，甚至高雄市長？

柯文哲也要連過兩關，雖然2018在計票爭議中驚險連任，但早與綠營決裂，改挖藍營牆腳的柯P，已非昔日光芒四射的政治素人，儘管民眾黨2020立委選得不錯，但2022能否在首都維繫白色政權、全台擴展民眾黨勢力將是第一道關卡，結果將牽動2024大選，屆時是藍白合作對抗綠營，或綠藍白三腳督，是影響台灣政局的重大變數。

(中時 )