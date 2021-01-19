車用半導體缺貨，導致汽車商停產，去年12月因大陸率先復工而先面臨，還被不少中國崩潰論者拿來當復甦假像證據，但現在此現象已擴及全球，多家日本車商停、減產後，美國車商福特(Ford)也連續叫停肯塔基州、德國，及巴西3廠產線。CNN分析，全球車用半導體短缺危機可能正在惡化。

福特上周才被迫關閉位於路易斯維爾生產Kuga等休旅車的工廠，周一(18日)又宣布生產受歡迎車型Focus的德國薩路易斯(Saarlouis)廠，即日起至2月19日停工，該廠有5000名員工。

該公司發言人說：「我們正密切關注局勢發展，並調整生產計畫，希望將對員工、供應商、客戶，還有歐洲各地經銷商的影響降至最低。」他還強調，其他歐洲廠目前不會採取類似薩路易斯廠的措施。

汽車由於產品生命周期長，在疫情爆發導致銷量下降後，去年上半年曾採取停產方式，導致半導體供應商重新分配產能，轉向智慧手機、遊戲主機和筆記型電腦，現在即使是這些利潤更高、需求更大的科技產品也有半導體供給吃緊問題，汽車製造商自然更無法拉貨，因此在原本車用半導體庫存消耗殆盡後，完全跟不上汽車產能。

在福特之前，福斯(Volkswegan)、飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)、豊田、日產、本田等車商已經因為半導體短缺停、減產。隨著電子介入增加趨勢發展，特別是駕駛輔助、導航等系統，即使是普通燃油車每輛也要用到50至150顆晶片，發展蓬勃的新能源車需求更大。有研究公司預估，去年全球汽車銷量下降15%，今年將成長9%，但缺「芯」危機正使復甦面臨風險。

(中時新聞網)