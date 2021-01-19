臺灣銀行積極於就學貸款申請流程中導入MyData的創新服務，並自109學年度下學期起開辦。以往學生申請就學貸款前，須專程前往戶政機關申請戶籍資料，舟車勞頓，耗時費力。透過導入MyData服務，學生或家長利用自然人憑證進行身分驗證及同意後，就可授權直接提供全戶戶籍資料給臺灣銀行申請就學貸款之用，透過數位化的方式免於往返奔波之苦，讓網路取代馬路，也減少民眾群聚接觸機會，讓學生可以更輕鬆的完成貸款申請。

為減少民眾申辦金融服務需準備各類文件的負擔，國家發展委員會及金融監督管理委員會共同攜手推動「數位服務個人化MyData」應用於申辦金融服務上，民眾只要在「數位服務個人化(MyData)」平臺完成身分驗證及同意後，在個資安全與隱私保護下，讓保存在政府機關內的相關個人資料，回歸民眾合理運用。

就學貸款為政府為照顧經濟弱勢家庭之學生所開辦之優惠貸款，多年來臺灣銀行積極優化就學貸款申辦流程，透過導入MyData，將金融服務更向數位化邁進，目標是讓學生能夠用最便利的申辦流程完成貸款申請，達成普惠金融的目標。

(時報資訊)