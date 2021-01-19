日本女星大路三千緒，在日劇《阿信》飾演阿信奶奶一角走紅，當時在劇中與年幼時阿信的祖孫情，可說是賺人無數熱淚，不過本月12日卻驚傳因腦栓塞過世，享耆壽100歲，病逝噩耗傳出後震驚演藝圈。

根據日媒報導，大路三千緒去年2月迎來100歲生日，當時無論精神狀態或身體狀況都相當好，未料去年11月底健康狀況亮起紅燈，先是半身抽筋緊急送醫，診斷後發現腦部和動脈有阻塞跡象，經過治療後病況日趨穩定，沒想到這個月12日卻突然因腦栓塞過世，享耆壽100歲，這讓原本預計下個月要替她過101歲生日的家人們悲痛不已。

大路三千緒與小林綾子在《阿信》中有段感人的祖孫情。（圖／東網）

大路三千緒從寶塚歌舞劇團出身，63歲演出日劇《阿信》的奶奶一角走紅，當年不僅創下難以超越的超高收視率，在劇中與飾演「童年阿信」的小林綾子，一段真摯的祖孫情，更是賺取無數人熱淚，雖然年事已高，仍持續活躍於演藝圈中，即便高齡90歲依舊在寶塚歌舞劇團擔任演技指導，是不少後輩尊敬的老前輩，如今傳出病逝噩耗，讓親友及影迷都難以接受。

當年飾演「童年阿信」的小林綾子，回憶起當年與大路三千緒拍攝《阿信》時，除了大讚她是十分專業的演員之外，更強調如同自己祖母一般，對她可說是照顧有加，如今得知病逝噩耗，也公開發文悼念：「慈祥的奶奶，永遠不變地長存大家心中，請你好好安息」。

(中時新聞網)