一名在摩鐵（MOTEL）擔任櫃台的女網友，分享「住宿小提醒」，引起廣大迴響，甚至釣出不少同業爆料。網友整理出6大住宿或休息禁忌，除了浴巾、床單等個人衛生問題，最忌諱帶女生開房間卻早退，因為八卦往往就這樣傳了開來，「蛤？才15分鐘喔？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」的分享，不僅讓同業有感，摩鐵史豐富的網友也紛紛提供自身經驗。有人整理出6大禁忌，提醒民眾留意。

1. 帶女生開房間，時間沒到別太快退房

如果不趕時間，進了摩鐵盡量「待好待滿」，一方面充分享受兩人世界或放鬆休息；一方面，櫃台因直接面對客人，最容易有八卦流出，若不想被品頭論足一番，建議等櫃台打電話來催退房。

2.別拿毛巾或浴巾擦身體、臉及私密處

根據房務人員形容，雖然這些物品都會送洗、清潔，但你永遠不知道那些毛巾有誰用過，或被從事哪些用途，就連房間裡的杯子、碗也盡量別碰。

3.看到特殊擺飾別興奮到坐上去拍照

很簡單，因為你永遠不知道這個東西上面，曾經發生過什麼事。

4.叫外送請註記房號

若不講房號，可能等到你退房了，外送還沒來。摩鐵幾十間房，是要叫外送員怎麼找。

5.時間到不退房，櫃台可收逾時費

逾時費不打緊，但萬一你叫了車，計程車運將可是會兇櫃台的，別讓人為難。

6.偷東西的人，都會被註記

房內少了什麼東西，房務人員一眼就看出來了，有的摩鐵甚至會直接從信用卡扣費用，花錢事小，被當成黑名單就不好了。

(中時新聞網)