29歲大陸女星鄭爽和男友張恒2019年底宣告分手，昨(18日)張恒爆料和鄭爽透過代孕生下兩個小孩，卻在代理孕母懷孕7個月時鬧不合，鄭爽一氣之下回到大陸，留下張恒和兩個小孩在美國。事發至今，鄭爽方面暫無回應，陸媒詢問律師鄭爽的行為是否觸法？王保艷律師卻表示，大陸內禁止代孕，也沒有相關明確法律，鄭爽的的行為頂多只有道德責任，目前無法條可管。

鄭爽早年演出《一起來看流星雨》走紅，因脫俗氣質被粉絲暱稱為仙女，2018年她參加《這就是鐵甲》與張恒相戀，期間兩人曾一起上真人秀曬恩愛，節目結束不久後，鄭爽與張恒的戀情也告吹。近日，人在美國的張恒不堪被抹黑詐騙、攜款潛逃等傳聞，大爆和鄭爽在當地有兩個小孩，因種種法條才被困在美國。

王保艷律師透露因大陸沒有相關法條，鄭爽代孕棄嬰行為若屬實並不犯法。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據《新浪娛樂》報導，鄭爽在國外找代孕卻又棄嬰傳聞炒得沸沸揚揚，鄭爽方面暫無回應，但若屬實，外界好奇鄭爽的行為是否在大陸需要承擔相關法律責任？《新浪娛樂》詢問北京市大器律師事務所王保艷律師，對方表示，在大陸「人類輔助生殖技術管理辦法」、「人類輔助生殖技術規範」中，代理孕母仍屬違法行為，因此禁止國內醫療機構和技術人員從事相關行為，而鄭爽的行為正處在此項漏洞中。

王保艷律師進一步說：「對於鄭爽和張恆這種找人代孕的行為目前我國法律並未有明確法律進行規制，對於鄭爽和張恆找人代孕的行為最多承擔的道德方面的責任，不涉及法律責任的承擔」，因此大陸國內並無法對鄭爽的行為開罰，也無法有任何處置。見此，網友回應：「希望這些案例可以推動法律更完善，必須堅決抵制代孕合法化，並且要加大參與者的懲處」、「希望代孕早日入刑，買方和中介一個都不要放過」、「鄭爽鬆了一口氣」、「意思就是國內代孕實施代孕的醫院違法，國外代孕管不著」。

(中時新聞網)