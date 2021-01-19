【愛傳媒朱宗慶專欄】打擊樂團35週年旗艦作品擊樂劇場《泥巴》北中南三地巡演，圓滿落幕！

非常感動，在35週年之際，能以《泥巴》作為代表作來呈現，這部作品的精神與質感，與樂團一路走來的發展歷程，以及所守護核心的核心價值、不變的信念相互呼應，令人感受格外深刻！

再一次感謝上天讓我們成為藝術工作者，三十多年來，一步一腳印，能以我們最熱愛的打擊樂與大家分享，十分幸福！

同時，由衷地感謝製作團隊以及所有台前、幕後工作同仁的付出和努力，作伙起咱的厝，共同追求「好還要更好」，更精緻、更深刻、更寬廣的藝術境界。

最後，感謝所有走進劇場欣賞演出的觀眾朋友，以最實際的行動表達對樂團的支持。

這次得到許多朋友的溫馨鼓勵與回饋，接下來，這些鼓勵與熱情，都將化為我們向前的動力，我們繼續「玩真的」，請與我們一起逐夢、築夢，期待很快再相見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)