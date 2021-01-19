【愛傳媒陳朝平專欄】美國福斯新聞報導，即將卸職的副總統彭斯，臨別贈言，呼籲即將上任的新政府堅持到底，繼續我們（共和黨政府）所做的，挺身對抗「中國侵略」和貿易不當行為，堅定支持自由開放的印太地區，把美國與熱愛自由的我國盟邦擺第一。

挺身對抗中國的侵略？遍查川普執政的4年間，乃至於過去半世紀的新聞報導與網路資訊，完全查不到中國侵略他國的新聞，遑論有中國侵略美國的事實，不知彭斯的說法，根據何在？倒是隨便谷哥一番，網上盡見美國侵略他國的血跡斑斑！

至於說要挺身對抗貿易不當行為，也很曖昧。何謂貿易不當行為？是美國說了算嗎？

中國大陸固然有些貿易不當的做為，但回顧近代世界貿易史，開發中國家哪一個沒有耍過心機，從事過一些不當的貿易行為？

像是美國動輒祭出301條款懲罰貿易夥伴，不知算不算不當貿易行為？美國強逼台灣吞下萊劑毒豬，算不算不當貿易行為？

當然，台灣無力也不敢挺身對抗美國萊劑美豬，是台灣自個兒孬種，但卻難掩美國霸道霸凌盟國的事實。

彭斯說要堅定支持自由開放的印太地區，這話，歉難同意。不知道在彭斯心中，印太地區究竟有幾個自由開放的國家？

不說印太地區還有類似緬甸這樣的軍政府當家的國家，更有許多必須仰賴美國鼻息，正視美國臉色的小國，這樣的印太地區豈能說是自由開放的地區？

福斯新聞還指出，美國和大陸關係過去一年迅速惡化，原因包括新冠疫情、大陸干預香港自治和美中貿易戰等。

這就更奇了！香港明明在1997年回歸中國了，何以歐美介入香港暴動有理，中國加強治理香港卻成了干預？

他日若是夏威夷鬧獨立，中國鼓動，美國鎮壓，不知西方國家媒體又該如何評論？

如是觀來，許多美國人早已將印太地區、包括台灣香港在內，視為禁臠、囊中物。

明知不是自己的物品，必取之而後快，這就是美國的霸權思維，是美國的霸道主義，也是美國的雙標。

這樣的美國，欲求緩解中美衝突，欲求亞太和平繁榮，難矣！台灣，若是繼續甘為美國馬前卒，危矣！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)