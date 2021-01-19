【愛傳媒特約記者吳思賢報導】中華傳播管理學會1月18日改選，國內媒體產業與傳播學術界的多位知名人士當選理監事。

中華傳播管理學會是由世新大學傳播學院前院長彭懷恩教授在2001年創立，至今已有19年歷史，第一、二屆理事長為彭懷恩教授，第三、四屆理事長為賴祥蔚教授，1月18日上午選出莊伯仲教授擔任第五屆理事長。

中華傳播管理學會第五屆理事的當選名單包括：莊伯仲（文化大學新聞系教授）、賴祥蔚（台灣藝術大學廣播電視學系教授）、鈕則勳（文化大學廣告系教授兼系主任）、劉蕙苓（台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授）、李儒林（MOMO TV總經理）、邱啟明（台灣藝術大學廣播電視學系主任）、蔡俊榮（台大高階管理教育中心執行長）、李秀姬（街口支付公共事務總監）、林慧珍（大數據公司營運長）、杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系主任）、林郁芬（中時電子報總編輯）、林政忠（聯合報採訪中心副主任）、關家莉（輔仁大學國際創業與經營管理學程副教授）、高世垣（前全國公信力民調總經理）、羅彥傑（文化大學新聞系副教授）；候補理事的名單則包括陳才（世新大學廣播電視電影學系教授）、林鴻亦（輔仁大學新聞系副教授）、林果葶（英國西敏寺大學媒體研究博士候選人）等。監事的當選名單包括了王玉明（廣告公司負責人）、單文婷（台灣藝術大學廣播電視學系副教授）、黃鵬仁（前主播）、游淳惠（清華大學傳播博士）等。當天出席的會員還包括了蘋果日報等多家媒體的新聞從業人員，還有電視電影頻道、整合行銷公司與廣告公司的高階主管。

中華傳播管理學會創會理事長彭懷恩教授表示，希望學會未來能夠有助於產學交流，也可以幫助傳播系所畢業生跟業界接軌。目前身兼文化大學新媒體中心主任的新任理事長莊伯仲教授表示，未來會加強新媒體的交流與對話，這也是現在傳播系所學生最有興趣的生涯發展領域。

中華傳播管理學會第五屆會員大會於1月18日上午11:30，在台北市仁愛路四段66號B1春申食府舉行，會中依序選出第五屆理監事、常務理監事以及理事長。

(中時新聞網)