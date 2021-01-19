因演出《微微一笑很傾城》而爆紅的大陸女星鄭爽，18日爆出在美國找代理孕母，但孩子出生前就和男友張恒分手，現疑似將孩子棄養不顧，消息一出震驚整個演藝圈，據了解，鄭爽表明不要孩子，而她遲遲未在孩子回國證明上簽字，孩子將會被福利部門收養。

據《網易娛樂》報導，鄭爽因遲遲沒有簽下孩子回國證明，而張恒是拿著旅遊簽證滯留美國，已經延期兩次，馬上就要到期，如果不離開強行留下，就會被遣返回國，而2個孩子就會被當成棄嬰，送進美國福利機構，網友看了也哀求她救救孩子吧，趕緊簽字。

鄭爽和張恒交往1年多後分手，之後男方傳出詐騙、欠債等負面消息，18日他決定不忍了，出面澄清謠言，更爆料自己已當爸，而他的友人還提供孩子出生證明，上面註明孩子的父母就是張恒和鄭爽，原來兩人在美國找代孕生下2娃，而除了代孕外，還傳出她們曾在美國結婚，目前正在打離婚官司。

而因為離婚，鄭爽不打算扶養孩子，陸媒更流出兩段音檔，女方爸爸一開始就提出棄養，遭張恒父親拒絕「這在美國是犯法的你知不知道」，鄭爽更不耐煩脫口說出「孩子真的打不掉，媽的，我都快煩死了」，讓外界刷新三觀，「就算孩子不是從你肚子出來的，也不能這麼冷血吧」、「這種人能不能滾出娛樂圈呢」。

(中時新聞網)