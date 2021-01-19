桃園中壢「罷王」成功後，台灣基進立委陳柏惟 (3Q立委)成為被鎖定罷免的目標之一，他表示「若因我表現很台罷免我，沒有道理」；國民黨前立委孫大千在臉書發文說：「3Q立委，會罷免你，是因為你表現得很遜，而不是很台。」並以「台版馬保馬」狠酸陳柏惟曾嗆聲要在立院議場1打35，卻被國民黨團總召林為洲扣頸秒殺的過往。

孫大千說，支持開放萊豬，就不要牽拖各式各樣的理由，男子漢大丈夫，敢做還不敢當。所以，不罷免你，要罷免誰呢？

他說，身為立法委員，坐領高薪，卻不學無術，質詢內容荒腔走板，把立院殿堂當成了綜藝節目。所以，不罷免你，要罷免誰呢？

孫大千指出，為了刷存在感，維持網路聲量，只能耍寶湊熱鬧，極盡插科打諢之能事，把立法委員當成了綜藝網紅。所以，不罷免你，要罷免誰呢？

對於陳柏惟反擊國民黨革實院長羅智強是「馬朱韓三姓家奴」，孫大千說，羅智強身為藍營的政治人物，力挺馬朱韓，本來就是應盡的責任，和三姓家奴又有什麼關係呢？在國民黨風雨飄搖的時刻，羅智強願意不顧一切，力挽狂瀾，比起你這位放話要1 打35的台版馬保國，不知道好了多少倍。所以，不罷免你，要罷免誰呢？

(中時 )