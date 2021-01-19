美國準總統拜登將在明天（1月20日）就任總統，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）日前直言，拜登明白只有一個中國、美國不會承認台獨，言論引發關注。中國文化大學中山與中國大陸研究所教授龐建國表示，顯然艾利森已經把話說死了，意思就是叫台灣不要妄想可以追求獨立。

艾利森日前接受《TVBS》訪問時表示，拜登總統對「一個中國」的認知是毫無疑義的，他知道世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京。艾利森還指出，「台灣」這個「獨立國家」並不存在，美國也不會承認台灣獨立；他並表示，對拜登政府而言，最大的挑戰在於能否構思出新的兩岸方案，而不是拘泥於一國兩制，因為一個中國兩種制度的情況已經走到盡頭。

龐建國今日接受香港媒體《中評社》訪問指出，艾利森的意思，就是拜登的美中策略將會比前總統歐巴馬時代硬一點，但不會像川普這樣亂搞，艾利森也已經把話說得很明白了——「一個中國」是確定的，不會承認台灣獨立，台灣不要再妄想。

龐建國表示，艾利森之所以會把話說得這麼死，就是因為川普的做法已應讓台灣產生幻想，自以為「美國會挺台灣到底」，甚至會為了挺台灣不惜跟中國大陸鬧翻、放棄「一個中國」原則，但是拜登及其團隊其實不會這麼做。拜登的性格與方針是理性的，不會為了展現強硬抗中的態度而胡亂出招，麾下的官員也不會像國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）那般胡亂出招。

不僅艾利森已明確表態，龐建國指出，包括內定的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、內定白宮國家安全委員會印太事務協調總監（Coordinator for the Indo-Pacific）坎貝爾（Kurt Campbell）、內定美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都一再重申，拜登會信守「一個中國」原則，也會遵循「一法三公報」，這延伸下去就是「對台六項保證」。龐坦言，拜登是外交老手，很了解其中的利弊得失與中國大陸的底線；雖然拜登團隊會幫台灣爭取合理的空間，但別幻想會支持台灣獨立，底線必須先畫清楚。

龐建國強調，拜登團隊都很清楚，美國現在沒必要把更多的精力擺在亞太地區，此區的重點就是不要觸犯中國大陸的底線，所以美國的焦點該放在，如何讓中國大陸周遭的國家，不要受到那麼大的影響。此外，龐認為，台灣只要能提出比「九二共識」更好且讓對岸也接受的通關語，就可以恢復兩岸對談，但蔡政府至今提不出；對岸目前是留待空間給美國與台灣去衡量，但無論如何，對大陸來說，「和平統一」、「一國兩制」的大政方針，在可見的未來是不會變的。

(中時新聞網)