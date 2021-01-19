美國總統川普昨（18）日晚間簽署行政命令，宣布自26日起，撤銷英國、愛爾蘭、巴西、以及歐洲申根地區26國的入境限制，不過這項旅行解禁仍不包含大陸及伊朗。

路透社18日率先引述2名政府官員指出，川普將解除來自歐洲、巴西等非美公民的入境限制，白宮隨後證實此項消息。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周一晚間發布行政命令，指出受到建議，解除來自歐洲申根26國、英國、愛爾蘭、巴西等國旅客的入境禁令。

川普在行政命令中指出，同意美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）的建議，認為解除入境限制的舉動是保護美國人民遠離新冠病毒、同時又能重新安全恢復旅行的最佳方式。

由於新冠病毒蔓延全世界，美國於2020年3月中禁止幾乎所有來自歐洲的旅客入境，於5月追加禁止巴西旅客入境。

上周，美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布入境新規，要求自1月26日起，所有入境美國的旅客都必須繳交新冠病毒檢測陰性證明。

CNN指出，美國入境規定大轉變符合正在和白宮進行談判的航空公司利益，本月稍早，美國主要航空公司要求川普政府擴大為前往美國的旅客進行病毒檢測，同時撤銷入境限制。

由於川普即將於明（20）日卸任，拜登團隊已經表態，不會取消這些入境限制。即將擔任白宮新聞秘書的莎琪（Jen Psaki）在推特表示，「時值新冠疫情惡化，全球各地出現更具傳染性的變種病毒，現在不是取消全球旅行限制的時機。」她說，在醫療團隊的建議下，拜登政府並不傾向在1月26日取消這些限制，「事實上，我們計畫強化全球旅行的公共衛生措施，以進一步抑制新冠病毒傳播。」

(中時新聞網)