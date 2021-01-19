新竹關西深夜爆槍擊案 現場拾獲20餘枚彈殼 09:492021/01/19 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關西山區深夜傳槍響。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關西山區深夜傳槍響。（莊旻靜攝） 關西山區深夜傳槍響。（莊旻靜攝） 新竹縣關西鎮馬武督地區18日深夜傳槍響，29歲吳姓男子遭人開槍擊中身體，現場拾獲20多枚彈殼，吳男意識清楚、送醫無生命危險。警方獲報後，立即組成專案小組，也掌握特定對象，全力追查並找槍隻。 這起事件發生於18日深夜，一名徐男疑似與另名楊男有怨，酒後一言不合，楊則叫好友吳男來助陣，未料在混戰中，有人開槍，導致吳男中彈，警方已鎖定對象漏夜偵辦。 館長槍擊案 嫌犯名表不翼而飛 大陸制裁美官員 具殺雞儆猴之效 (中時 ) #關西 #馬武督 #槍擊案 #吳男 #一言不合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－華容 買盤力挺價漲量增 04:102021/01/19 證券．權證 富商翁茂鍾27本筆記 記載與百官飲宴饋贈！司法大醜聞 40名檢調法官捲入 04:102021/01/19 焦點要聞 王浩宇行蹤曝光 深夜臉書PO文：這裡真的超美 08:082021/01/19 政治 桃園某社區居家檢疫者7度趴趴走 居民嚇壞 15:392021/01/18 生活 刑一庭強勢拍檔 爭議一籮筐 04:102021/01/19 焦點要聞 吳佩慈專挑億萬富商當男友 為紀曉波5年未婚生4胎沒名份 06:312021/01/18 娛樂 男玩賽車機檯太專注 隨身背包遭竊賊取走還渾然不知 17:152021/01/18 社會 社會10點檔》陸人夫戀上美女醫 狠對富正宮下毒2年看她慢慢死 18:372021/01/18 社會 詹惟中賣拌麵前妻誇做對了 04:102021/01/19 娛樂新聞 【再罷萊委】王浩宇2.0版 台中里長響應「割萊委」發動罷免陳柏惟 09:022021/01/18 政治 獨》館長槍擊案外案 警遺失名錶證物 全員測謊花50萬和解 20:352021/01/18 社會 社會熱門新聞 跌倒姊濫訴告到運將離職 公車司機殺手轉戰兒福界 - 社會 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 點澳洲和牛上桌一看超傻眼 網笑：那隻牛叫阿和 - 社會 單親爸沒錢硬要買Switch 硬砍半價賣家怒：我不是慈善團體 - 社會 【法界醜聞】法官陳世淙撤太陽花有罪判決 收富商禮竟無法可管 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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