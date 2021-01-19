關西山區深夜傳槍響。（莊旻靜攝）

關西山區深夜傳槍響。（莊旻靜攝）

新竹縣關西鎮馬武督地區18日深夜傳槍響，29歲吳姓男子遭人開槍擊中身體，現場拾獲20多枚彈殼，吳男意識清楚、送醫無生命危險。警方獲報後，立即組成專案小組，也掌握特定對象，全力追查並找槍隻。

這起事件發生於18日深夜，一名徐男疑似與另名楊男有怨，酒後一言不合，楊則叫好友吳男來助陣，未料在混戰中，有人開槍，導致吳男中彈，警方已鎖定對象漏夜偵辦。

(中時 )