新冠病毒疫苗出現，使克服疫情、經濟復甦看到曙光，但疫苗接種速度慢於預期，加上富國、窮國分歧日益擴大，IMF(International Monetary Fund，國際貨幣基金組織)保加利亞籍總裁喬治耶娃(Kristalina Georgieva)周一(18日)警告，今年全球經濟前景存在「高度不確定性」。

IMF希望重新分配各國本國貨幣特別提款權，給各國更多財政空間來因應疫情與經濟衰退，並加速各國數位化和綠能發展腳步。但IMF最大股東美國在川普(Donald Trump)強力作梗下反對，川普認為美國出最多錢，就該獲得更多分配，應該按持股比例來分配，而不是便宜其他窮國。

喬治耶娃希望美國在政權輪替後能改變態度，稱IMF已經加速對開發中國家優惠融資，包括約200億美元特別提款權，將繼續發揮重要作用，但還須要採取更進一步措施。她說：「對我們來說，擴大支持落後國家，今後將一直處於重要地位，未來可能會變更重要。」

新任指導委員會主席、瑞典財政部長安德森(Magdalena Andersson)也說，很明顯流動性需求仍然很大，會與成員國磋商擴大流動性的各種選擇。喬治耶娃也表示，IMF不會放棄重新分配特別提款權這個選項。

(中時新聞網)